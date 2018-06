08:56 Uhr

Sammelfieber bei der Panini-Tauschbörse in Aichach

Mit der Fußball-WM bricht das Sammelfieber aus. Viele sind auf der Jagd nach den fehlenden Panini-Bildchen. Bei der Tauschbörse in Aichach werden einige fündig.

Von Alice Lauria

Julian Draxler und Sami Khedira sind doppelt. Dafür fehlt das „Schweizer Wappen“. Wer versucht, sein Panini-Sammelalbum zur Fußball-Weltmeisterschaft voll zu bekommen, der weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn aus einem frisch aufgerissenen Päckchen schon bekannte Spielergesichter herauskommen. Hilfreich sind da zum Beispiel Tauschbörsen. Eine solche fand nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr im Aichacher Schützenheim statt, organisiert vom CSU-Ortsverband. Schon im Mai überraschte der Ansturm alle Beteiligten, und so kamen auch dieses Mal – mit Sicherheit beflügelt vom Beginn des Turniers – wieder über 40 Sammler. Unter ihnen waren zahlreiche Kinder, mit Müttern und Vätern.

Alle hatten ihr Album dabei. Jeder hat sein eigenes Sortier- und Sammelsystem. Manche bringen ihre doppelten Sticker in Schachteln mit, andere in Metallschatullen oder in extra dafür angelegten Plastikboxen mit vielen Fächern. Die machen es möglich, die übrigen Aufkleber akribisch nach Nummer zu sortieren. Die allermeisten haben handgeschriebene oder aus dem Computer ausgedruckte Listen dabei. Sei es nun mit den doppelten Nummern, oder aber mit den noch fehlenden Aufklebern.

Mühsame Suche nach nur noch fünf Stickern

Einer der Initiatoren, Stefan Westermayr von der CSU, ist verzweifelt auf der Suche nach nur noch fünf Stickern. „Es ist vor allem eine schöne Aktion für all diejenigen, welche noch viele Aufkleber zur Komplettierung ihres Albums brauchen“, sagt er. „Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier tatsächlich sein Album komplett voll bekommt, ist eher gering.“ Er spricht aus Erfahrung, schließlich sammelt er bei jeder Welt- und Europameisterschaft.

Ganz billig ist das Hobby auch nicht, bei einem Päckchenpreis von mittlerweile 90 Cent für fünf Abziehbilder kommt einiges zusammen bis im Album alle 682 freien Plätze belegt sind. Im Internet bekommt man sie manchmal etwas günstiger. Laut Stefan Westermayr kommen da alle zwei Jahre etwa 150 Euro zusammen. Das klappt aber auch nur, wenn man viel tauscht.

Unter den Sammlern hat zudem jeder Sticker einen individuellen Tauschwert. Ein besonders beliebter Spieler zum Beispiel bringt gerne auch mal im Tausch mehrere eher unbekannte Spieler. Ein Wappen wird gerne gegen ein Wappen getauscht. Aber besonders beliebt sind wie in jedem Sammel-Jahr die Glitzersticker. Passionierte Sammler vermuten häufig, dass gerade diese Bilder in geringerer Stückzahl vorkommen als andere. Dies wird von der Firma Panini jedoch schon seit jeher abgestritten. Auf jeden Fall sind gerade diese äußerst begehrt.

Glitzersticker von Pele erzielt hohen Tauschwert

Heuer handelt es sich dabei um besondere Legenden-Glitzersticker, darunter zum Beispiel der brasilianische Fußballheld Pelé. Diese erzielen oft einen hohen Tauschwert. Bei der letzten Tauschbörse in Aichach gelang es tatsächlich einem glücklichen Sammler, sein letztes noch fehlendes Bild zu ergattern.

Der 78-jährige Klaus Stubner ist schon sein ganzes Leben lang ein passionierter Panini-Sammler. Aus jahrelanger Erfahrung weiß er: „Das Album wird schlussendlich immer voll.“ Da macht er sich keine Sorgen. Er hat sich sogar ein zweites Album gekauft, um die doppelten Sticker besonders ordentlich sortieren und aufbewahren zu können. Alessia und Rosalie aus Aichach, beide zwölf Jahre, sind extra für ihren fünfjährigen Bruder gekommen. Sie hoffen, für ihn möglichst viele Sticker ertauschen zu können.

Laut Stefan Westermayr kam das Panini-Fieber mit der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wieder in Fahrt, und begeistert seither alle zwei Jahre aufs Neue die Sammler. In Zeiten von Internet gibt es mittlerweile extra Tauschseiten, welche anhand der Eingabe von doppelten und noch fehlenden Stickern berechnen, mit wem man am besten tauschen sollte. So können häufig Alben gefüllt werden. Aber auch auf Kleinanzeigen-Plattformen im Internet werden Sticker verkauft oder zum Tausch angeboten.

Am Schluss fehlen Stefan Westermayr tatsächlich nur noch drei statt fünf Sticker. Der Tag hat sich für ihn gelohnt. Aber nicht nur für ihn: Seinen viertletzten Aufkleber, das „Schweizer Wappen“, erhält er von Elias aus Schrobenhausen. Der Achtjährige bekommt dafür von Westermayr 31 Sticker mit Spielern, die er doppelt hat. Unter ihnen die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Sami Khedira sowie Englands Joe Hart und Argentiniens Edison Cavani. Also viele Top-Spieler für den jungen Sammler. Ein Tausch, mit dem Elias durchaus zufrieden ist.

Themen Folgen