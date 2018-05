01.06.2018

Sammler zeigen Schätze

Beim Kultur-Café im Café Koch in Aichach präsentierte sich der Aichacher Briefmarkenclub.

Aichacher Briefmarkenclub stellt sich vor

Beim Kultur-Café im Café Koch in Aichach präsentierte sich der Aichacher Briefmarkenclub und gab mit seinem Vorsitzenden Jan Kaizer Einblick in die Welt des Briefmarkensammelns. Kaizer erklärte, warum diese Leidenschaft auch heute noch reizvoll sein kann. „Hinter den Briefmarken steckt eine ganze Welt und die Marken erzählen ihre Geschichte“, so der Vorsitzende. Er ist überzeugt, dass Briefmarkensammeln auch für die Jugend interessant ist und den Horizont erweitert.

Stadtrat Peter Meitinger, selbst seit über 30 Jahren Mitglied des Vereins, fand über den „Neugiereffekt“ zum Briefmarkensammeln. Er zeigte wertvolle Marken und Bischofsbriefe aus dem 18. Jahrhundert. Zwischen den Erklärungen sorgte Wiggerl Senninger für die musikalische Umrahmung. (hbe)

