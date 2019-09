26.09.2019

Sammlung für Straßenkinder

Aktion Hoffnung ist aktiv im Dekanat

Die Aktion Hoffnung wirbt um Kleiderspenden im Dekanat Aichach-Friedberg. Der Erlös kommt einem Straßenkinderzentrum im Südsudan zugute. Gesammelt wird am Samstag, 28. September. In den teilnehmenden Pfarreien können die Bürger gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien spenden.

Der Projektpartner ist laut einer Mitteilung die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Sie kümmert sich in Wau und Kuajok im Südsudan besonders um Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. Um überleben zu können, sammeln sie Müll und wiederverkäufliche Rohstoffe und verrichten kleine Arbeiten. Drogen, Alkohol und Klebstoffschnüffeln sind ein großes Problem; viele rutschen in die Kriminalität ab und sind Gewalt ausgesetzt. Die Ordensgemeinschaft betreut derzeit in einem neu aufgebauten Straßenkinderzentrum mehr als 800 Kinder und Jugendliche. Sie werden unterrichtet, bekommen zu essen und werden medizinisch versorgt.

Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung erklärt: „In den kommenden Monaten muss der laufende Unterhalt des Zentrums und die Anschaffung von Schul- und Lernmaterial sowie medizinischen Produkten unterstützt und sichergestellt werden.“ (AN)

In den teilnehmenden Pfarrgemeinden werden die gelben Sammeltüten der Aktion Hoffnung mit einem Infoblatt in den Kirchen ausgelegt oder direkt an die Haushalte verteilt. Informationen unter 0821/3166-3601 oder im örtlichen Pfarramt.

Themen folgen