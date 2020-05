14:02 Uhr

Samt Sondertrikot: Pipinsried lässt Löwen-Spiel wieder aufleben

Vor rund zwei Jahren feiert der FCP gegen den TSV 1860 sein "Spiel des Lebens". Nun rückt die Partie erneut in den Vordergrund - auch für den guten Zweck.

Von Sebastian Richly

Am 21. Mai jährt sich zum zweiten Mal das sogenannte „Spiel des Lebens“ für den FC Pipinsried. Vor rund zwei Jahren empfing der Dorfklub den TSV 1860 München vor mehr als 7000 Zuschauern. Ein Spiel, das trotz der 0:3-Niederlage allen Pipinsriedern für immer in Erinnerung bleiben wird. Dieses Spiel nehmen die Verantwortlichen des Bayernliga-Spitzenreiters zum Anlass, während der Corona-Zeit um Unterstützung zu werben.

FC Pipinsried feiert Löwen-Spiel auf besondere Weise

Denn Fans und Interessierte können für die virtuelle Neuauflage des Spiels, dass der FCP unter dem Motto „Dorf meets Kult“ an Christi Himmelfahrt ab 17 Uhr auf mehreren Kanälen im Re-Live zeigt, Tickets erwerben und so den FCP unterstützen. Durch die fiktiven Eintrittskarten können Fans und Interessierte den FCP in dieser schwierigen zeit finanziell unter die Arme greifen. Auch können wie bei einem echten Spiel Fisch- und Bratwurstsemmeln sowie ein Bier gekauft werden. Dafür bekommen die Käufer einen Gutschein, der dann eingelöst werden kann, wenn der Ball an der Reichertshausener Straße endlich wieder rollt. Zudem gibt es ein Extra-Trikot speziell für diesen Anlass. Auch gibt es Original-Eintrittskarten zu unterschiedlichen Preisen.

Wer sich ein VIP-Ticket für 19,67 Euro sichert, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Trikots von drei Pipinsrieder Spielern: Torhüter Johann Hipper, Topscorer Steffen Krautschneider, und Torjäger Pablo Pigl. Einen Teil der Einnahmen spendet der FC Pipinsried an das Franziskuswerk in Schönbrunn und die Ulrichswerstätten in Aichach. Alle Informationen sowie Tickets und weitere virtuelle Artikel gibt es auf der FCP-Geschäftsstelle sowie auf der Internetseite des FC Pipinsried.

75 Bilder Die Löwen in Pipinsried Bild: Sebastian Richly

Themen folgen