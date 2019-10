Sandrach kehrt bei Pöttmes in ihr früheres Bachbett zurück

Plus Die Sandrach bei Pöttmes ist ökologisch ausgebaut worden. Nun ist sie 170 Meter länger. Außerdem steht zusätzlicher Retentionsraum zur Verfügung.

Für die einen heißt der Bach Kleine Ach, weiter im Unterlauf nennen ihn die Menschen Donaumoos-Ach. Allein im Pöttmeser Bereich versorgte die Sandrach, wie sie in den Landkarten betitelt wird, einst zwölf Mühlen mit kinetischer Energie. Bei der zweiten der zwölf, der Obermühle bei Mandlach, betrug der Absturz fünf Meter. Das ist nun endgültig Geschichte. Die Sandrach durfte in ihr ursprüngliches Bachbett zurückkehren.

250 Meter langer Abschnitt der Sandrach in altes Bachbett verlegt

Seit 2003 verfolgt die Marktgemeinde Pöttmes einen Gewässerentwicklungsplan für die Bäche und Seen auf ihrem Kommunalgebiet. Mit der Verlegung eines 250 Meter langen Abschnitts der Sandrach zwischen dem Parkplatz Mandlachsee und der Obermühle in das ursprüngliche Bachbett konnte Pöttmes die Gewässergüte in diesem Bereich entscheidend erhöhen. Ludwig Brandstetter, der Besitzer der Wiese, über die die Sandrach malerisch mäandert, hatte das Grundstück an die Marktgemeinde verkauft. Deshalb galt der Dank von Bürgermeister Franz Schindele auch ihm. Freilich bekamen auch Planer Hans Brugger und Patrizia Ernst vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Lob für ihr Engagement. Schließlich hatte das WWA das Vorhaben maßgeblich mitfinanziert.

Kostenrahmen wurde bei dem Projekt nicht ausgeschöpft

Das WWA setzte laut Ernst mit dem Projekt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie um. Diese verpflichtet die Bundesrepublik, Gewässer in einen „guten ökologischen Zustand“ zu versetzen. Durch die Maßnahme verbessere sich die Durchgängigkeit der Sandrach, durch die Mäander erhöhe sich die Wasserweg-Strecke, es entstehe mehr Lebensraum. „Letztendlich sind es die darin wohnenden Lebewesen, die uns den Zustand eines Gewässers anzeigen“, so Patrizia Ernst. Landschaftsarchitekt Hans Brugger befand sich während der Bauphase jeden Tag auf der Baustelle. Das machte sich in der Endabrechnung bemerkbar, wie Schindele festhielt: „Wir haben die Kostenrechnung nicht ausgeschöpft. Erstaunlich für einen öffentlichen Auftrag“, frotzelte der Bürgermeister.

Fließgewässer hat sich um 170 Meter verlängert

Durch die Baumaßnahme, so Planer Brugger, habe sich das Fließgewässer um 170 Meter verlängert. Auf den Einbau von Brücken verzichtete der Aichacher Planer. Vielmehr durchqueren zwei feste, agrargerät-taugliche Furten den Bach. „Insgesamt haben wir durch den Einbau der Mäander und die Verbreiterung des Bachbetts 2000 Kubikmeter zusätzlichen Retentionsraum geschaffen“, so Brugger.

Die zwei Hektar große Fläche zwischen altem und neuem Bachbett soll künftig als naturnahe Wiese nur mehr extensiv bewirtschaftet werden. Die kräuterreiche Neueinsaat auf den 10000 Quadratmeter großen bearbeiteten Arealen zeigte bereits erste Blüten: Mohn, Lichtnelken, Kornblumen und Leimkraut begleiteten die rund 30 Menschen, die sich aufgemacht hatten, die wiedergewonnene Natur zu erkunden.

Gemeinde schreibt Fläche ihrem Ökokonto zu

Brugger berichtete: „Den ehemaligen, geradlinig verlaufenden Mühlenkanal haben wir so gelassen.“ Der frühere Verlauf bleibt also durch seinen Busch- und Baumbewuchs ein landschaftsprägender Bestandteil. Nur etliche frisch eingebaute Flutmulden sollen verhindern, dass die Unterlieger später Probleme bekommen.

Die Marktgemeinde werde die gesamte Fläche ihrem Ökokonto zuschreiben, um bei Projekten wie dem Bau von Fahrradwegen Ausgleich leisten zu können, so Bürgermeister Schindele. Im Gewässerentwicklungsplan stehen weitere Projekte, die es für die Marktgemeinde umzusetzen gelte, so Schindele.