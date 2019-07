Sanierung der Schrobenhausener Straße: Schleichverkehr nervt Anwohner

Plus Seit Mitte Juli wird in Pöttmes die Schrobenhausener Straße saniert. Die offizielle Umleitung ist vielen Autofahrern zu weit. Sie nehmen eine „Abkürzung“.

Die Schillerstraße in Pöttmes ist zurzeit ein heißes Pflaster. In dem Wohngebiet unterhalb der Unterfeldstraße wohnen viele Familien mit Kindern. Schöne Vorgärten, begrünte kleine Verkehrsinseln und als „verkehrsberuhigte Zone“ ausgeschilderte Straßen prägen die Gegend. Seit dem Beginn der Sanierung der Schrobenhausener Straße und der damit verbundenen Umleitung ist es mit der Ruhe jedoch vorerst vorbei. Viele Ortskundige und Pendler nehmen nämlich die „Abkürzung“ über die Schillerstraße, um auf kurzem Weg nach Schrobenhausen zu kommen. Der Unmut der Anwohner wächst. Sie beklagen sich bei den zuständigen Behörden.

Wer dem offiziellen Umleitungsschild an der Abzweigung der Schrobenhausener Straße in die Von-Gumppenberg-Straße folgt, wird über Ehekirchen und Klingsmoos nach Schrobenhausen geführt. Das kann schon mal eine halbe Stunde länger dauern als auf dem direkten Weg. Anlieger und der Omnibusverkehr sind von dieser überörtlichen Umleitung nicht betroffen.

Ausschilderung ist für Ortsfremde derzeit schwierig

Diese Ausschilderung sei für Ortsfremde nicht immer eindeutig zu interpretieren, meint ein fünffacher Familienvater, der an der Schillerstraße wohnt. Er wie auch andere Anwohner hätten durchaus Verständnis für das vermehrte Verkehrsaufkommen in ihrer Straße, sagt er. Gerade von Montag bis Donnerstag sei hier besonders viel los. „Einmal fuhr sogar ein Sieben-Achser durch“, berichtet der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Als völlig inakzeptabel und gefährlich empfindet er allerdings die hohen Geschwindigkeiten. Laut Verkehrsregel liegt die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit innerhalb einer „verkehrsberuhigten Zone“ bei fünf bis sieben Kilometern pro Stunde. Doch viele Autofahrer halten dieses Tempo nicht ein. Das dokumentierten mit einem Handlasermessgerät die Aichacher Polizeibeamten Hubertus Schormair und Johannes Köchl. Am vergangenen Freitag waren sie ab 7 Uhr in der Früh an der Schillerstraße und registrierten in kürzester Zeit gleich mehrere Verstöße. 35 Euro Bußgeld kassierten sie bei denen, die zum Teil mit bis zu 39 Kilometern pro Stunde unterwegs waren. Den Polizisten zufolge erhalten die Autofahrer eine Belehrung und eine Verwarnung. „Sind sie noch schneller unterwegs, kommt es zur Anzeige, eventuell folgen Punkteabzüge in Flensburg oder schlimmstenfalls wird der Führerschein eingezogen“, so Schormair.

Navis leiten den Verkehr durchs Wohngebiet

Eine Autofahrerin mit Augsburger Kennzeichen, die angehalten wird, sagt: „Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert.“ Sie hat Verständnis für den Ärger der Anwohner und kann die polizeiliche Kontrolle nachvollziehen. Eine andere Dame gibt zu, das Verkehrsschild mit den spielenden Kindern nicht eindeutig mit der Höchstgeschwindigkeit in Verbindung gebracht zu haben. Der Familienvater aus der Schillerstraße hat seine eigene Erfahrung mit einem zu schnell fahrenden jungen Burschen gemacht. Der sei ihn aggressiv angegangen, als er ihn zur Rede gestellt habe, erzählt er.

Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, sieht zwar eine hohe Belastung für die Anwohner, aber noch keine Notlage. Vermehrte Kontrollen könne die Polizei aus mehreren Gründen nicht wie gewünscht durchführen. Gegen das Navi komme sie nicht an, sagt Weberstetter. Das Gerät zeige meist den schnellsten Weg an – und der führe in diesem Fall durchs Wohngebiet. Die zuständigen Verkehrsbehörden und das Staatliche Bauamt Augsburg seien allein für die Umleitung zuständig, sagt Bürgermeister Franz Schindele. Bei der Beschilderung werde man demnächst jedoch nachbessern.

Pöttmeser Bauamt rät zu gegenseitiger Rücksichtnahme

Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt rät, die belastende Situation am ehesten in Form einer „Solidaritätsgemeinschaft“ aller Betroffenen mit Rücksichtnahme, Verständnis und Verantwortungsgefühl zu meistern. Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg weist darauf hin, dass die Einschränkungen zeitlich begrenzt sind und spätestens im November alles vorbei ist. „Bis dahin sind die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen der viel befahrenen Durchgangsstraße abgeschlossen. Am Ende profitieren alle davon“, so Eichstaedt.

Die großräumige Umfahrung sei aufgrund der angrenzenden Wohngebiete nicht zu vermeiden gewesen: „Es gibt so gut wie keine Schleichwege.“ Die Gratwanderung, so Eichstaedt, sei den Anwohnern und den Autofahrern schwer zu vermitteln: „Die jetzige Situation bringt für alle Nachteile und das sehen manche nicht gerne ein.“