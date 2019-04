18.04.2019

Sanierung von Kanal und Wasserleitungen wird teuer

Das Haushaltsvolumen sinkt um gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am meisten Geld fließt in den Untergrund

Von Stefanie Brand

Nach der Haushaltsvorstellung von Christine Treffler, der Kämmerin in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing, beschloss der Gemeinderat Obergriesbachs am Dienstagabend einstimmig den Haushalt 2019. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Haushalt um rund 20 Prozent. Der Vermögenshaushalt verringerte sich um gut 39 Prozent von sechs Millionen auf 3,68 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt stieg von 3,53 auf 3,86 Millionen Euro.

Wie im Vorjahr steigen auch heuer die Personalkosten, diesmal um elf Prozent von 718000 auf 797000 Euro. Der Mammutteil entfällt auf den Kindergarten mit 511000 Euro. Die Feuerwehren bekommen mehr Budget für Ausstattung und Schutzausrüstung. In Summe sind 17000 Euro eingeplant. Die Neukalkulation der Abwassergebühren kostet die Gemeinde 13000 Euro, für die Neueinführung der gesplitteten Abwassergebühr muss Obergriesbach voraussichtlich 24000 Euro berappen.

Da im Gemeinschaftshaus ein neuer Pächter einziehen wird und die Vorbereitungen für den Betrieb bereits auf Hochtouren laufen, wie Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler vermeldete, ändern sich auch hier einige Kostenfaktoren: Die Pachteinnahmen sinken, die Pächterwohnung wird teurer, die Nebenkosten ebenfalls. Die Gebäudeunterhaltskosten sowie die Kosten für die Ausstattung wurden erhöht und belaufen sich für dieses Jahr auf über 16000 Euro.

Der Blick auf den Vermögenshaushalt zeigt, was in diesem Jahr Priorität hat: Die Kanalsanierung im Eichenweg und im Tannenweg wird heuer mit 1,75 Millionen Euro veranschlagt. 50000 Euro entfallen auf Grunderwerbskosten, 1,6 Millionen Euro kosten die Tiefbaumaßnahmen und weitere 100000 Euro sind für die Sanierung der Wasserleitungen eingeplant. Eine ähnliche Maßnahme wird noch heuer für die Brunnenstraße und die Zellerstraße in Zahling geplant. 60000 Euro an Kosten hat die Kämmerin für die Planung der Sanierung der Wasserleitungen, des Kanals und der Straße veranschlagt. Zwischen 2020 und 2022 wird sich diese Maßnahme auf Gesamtkosten in Höhe von 2,51 Millionen Euro belaufen.

Das Baugebiet „Am Bahnhof“ kostet die Gemeinde heuer voraussichtlich 380000 Euro. Im kommenden Jahr sind weitere 420000 Euro an Erschließungskosten zu leisten. Für das Baugebiet in Zahling fallen heuer vorerst nur Planungskosten in Höhe von 40000 Euro an.

Für die im Jahr 2018 neu erbaute Kindertagesstätte stehen Schlusszahlungen von 205000 Euro an. Dieser Summe stehen Zuschüsse in einer Gesamthöhe von 382000 Euro gegenüber. Aktuell sind 78 Kinder für das kommende Kindergartenjahr angemeldet, erklärte Schwegler im weiteren Verlauf der Sitzung. Das bedeutet auch, dass die Kindertagesstätte noch Kapazitäten für das kommende Kindergartenjahr hat. Die Erweiterung der Kindertagesstätte, die eine Sanierung der „alten“ Kindergartenräume bedeutet, wird mit 100000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Gemeindekanzlei, die im Zuge der Sanierung des alten Kindergartens ebenfalls zur Sanierung ansteht, wurde mit 80000 Euro veranschlagt.

Geschoben wurde die Idee, einen neuen Bauhof zu bauen. Für 25000 Euro soll das Gebäude saniert werden. Ab 2022 will sich der Rat dann wieder mit einem Neubau beschäftigen. 20000 Euro möchte die Gemeinde im Jahr 2022 in die Planungen investieren. Die bisher angenommenen Baukosten in Höhe von 400000 Euro wurden für das Jahr 2023 in der Finanzplanung vorgemerkt.

für Bürgerversammlung Die Bürgerversammlung der Gemeinde Obergriesbach findet am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Zahling statt.

gewährt Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) erhält einen Zuschuss in Höhe von 650 Euro. Die Brauchtumspflege in Form der Aufstellung des Maibaums bezuschusst die Gemeinde mit 250 Euro.

Themen Folgen