15:23 Uhr

Sarah Lesch wird in Blumenthal vom Publikum gefeiert

Die Sängerin Sarah Lesch hat heute einen festen Platz in der deutschen Liedermacherszene.

Die Liedermacherin Sarah Lesch tritt im Schlosspark von Blumenthal auf. Ihre Lieder über Geschichten mitten aus dem Leben kommen gut an.

Von Brigitte Glas

Manchmal muss man etwas länger auf etwas warten. Zum Beispiel auf das Konzert von Sarah Lesch. Angesetzt war der Auftritt schon Anfang August, aber das Wetter spielte damals nicht mit. Also musste ein neuer Termin her. In diesem Fall hat sich das Warten gelohnt. Die Zuhörer feierten die Liedermacherin regelrecht im Schlosspark von Blumenthal (Stadt Aichach).

Auf der Bühne stand eine unge-wöhnliche, zierliche Frau mit blonden, langen Dreadlocks, Tattoos und Lippen-Piercing. Sie sang und begleitete sich selbst mit Ukulele, Mundharmonika und Akustikgitarre. Erik Manouz unterstützte sie mit Gitarre und Percussion. Sarah Lesch hat in der Region viele Fans, unter anderem ist sie schon in Schrobenhausen und mehrfach in Blumenthal aufgetreten. Das Konzert war so gut wie ausverkauft.

Menschen inspirieren Sarah Lesch

„Liedermacherin“ klingt wie etwas aus der Zeit gefallen, aber Sarah Lesch bezeichnet sich ganz bewusst so. In ihren Liedern erzählt sie Geschichten mitten aus dem Leben. Inspiration findet die 36-Jährige überall, wo sie Menschen beobachten kann. Inzwischen ist sie damit deutschlandweit erfolgreich. Sie begann ihre Karriere mit ihrem Debütalbum „Lieder aus der schmutzigen Küche“. Inzwischen ist ihr viertes Album „Der Einsamkeit zum Trotze“ erschienen.

Schon mit dem gleichnamigen Titellied erntete Sarah Lesch Riesenapplaus. Man müsse nicht allein sein, um einsam zu sein. Man könne auch unter vielen und bestens vernetzt einsam sein. Wir hätten heute so viele Verbindungen zueinander, aber Verbundenheit brauche mehr als Verbindungen, so Lesch. Sie brauche das Gefühl, gebraucht zu werden, gebunden zu sein, vermisst zu werden und zu vermissen. Das Hinterhältige an der Einsamkeit sei, dass sie sich oft wie Unabhängigkeit anfühlt. Nicht gebunden zu sein, sein Leben ganz allein zu gestalten, die eigene Identität zu definieren und zu kontrollieren, sei leicht mit Stärke zu verwechseln.

Sie singt neue Lieder, aber auch solche von älteren Alben

Zu den neuen Liedern präsentierte Sarah Lesch auch eine ganze Reihe von ihren vorigen Alben. Die Liedermacherin beobachtet genau, auch sich selbst. „Ich schreibe meine Lieder immer auch als Spiegel für mich, als Antwort auf die Frage, wie es mir geht.“ So singt sie über eine gescheiterte Beziehung, große Gefühle, Glück und Ausgrenzung. Sehr gut kam auch ihr Lied „Rosa Elefant“ an. Darin ging es um Dinge, die in den besten Familien niemals offen angesprochen werden.

Sarah Lesch packt ihre Themen in kluge Texte, die viel Empathie, aber manchmal auch eine gehörige Portion Sarkasmus verraten. Und das kommt beim Publikum ganz offensichtlich gut an. Seit acht Jahren gehört sie zur deutschen Liedermacherszene. Vorher arbeitete sie als Erzieherin. Der Berufswechsel war zwar riskant, aber von Erfolg gekrönt.