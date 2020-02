20:01 Uhr

Sattelzug kommt in der Scharnitz von B300 ab: 100.000 Euro Schaden

Ein Sattelzug kam am Montagmorgen nahe dem Parkplatz „Scharnitz“ im Gemeindebereich Gachenbach von der B300 ab. Er stürzte die Böschung hinunter.

Ein Sattelzug kam am Montag in der Scharnitz zwischen Gachenbach und Kühbach von der B300 ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist am Montag bei einem Unfall auf der B300 entstanden. Wie die Schrobenhausener Polizei am Montagabend mitteilte, geschah der Unfall bereits am frühen Morgen gegen 3 Uhr kurz nach dem Parkplatz „Scharnitz“ im Gemeindegebiet Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).

Lastwagen stürzt Böschung hinunter und kippt auf die Seite

Ein Lastwagenfahrer, 44, aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war mit seinem Sattelzug auf der B300 von Schrobenhausen in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz kam er laut Polizei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab.

Der Sattelzug stürzte die Böschung hinab, kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Sattelzug und an der Ladung entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

„Alte B300“ zwischen Kühbach und Peutenhausen gesperrt

Um den Sattelzug aufstellen zu können, installierte die Straßenmeisterei von 11 bis circa 13 Uhr eine Ampelschaltung auf der B300. Der Verkehr wurde abwechselnd einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der Bergungsarbeiten wurde zudem der Anwandweg zwischen dem Gachenbacher Ortsteil Peutenhausen und Kühbach („alte B300“) den gesamten Vormittag gesperrt. (nsi)

