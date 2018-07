vor 19 Min.

Sattelzug verstopft Kreisverkehr bei A8 bei Dasing

15 Meter lang und mehrere Tonnen schwer ein Sattelzug, der von der B300 kam und die A8-Auffahrt Richtung München verstopfte.

Im Kreisverkehr bei Lindl verrutschte am Montag gegen 10 Uhr die Ladung – die Spanngurte waren laut Polizei wohl nicht ausreichend gesichert und verhakten sich. Die Binder ragten etwa eineinhalb Meter in die Fahrbahn und drohten herabzufallen. Von einer nahen Firma kam ein schwerer Gabelstapler zur Hilfe, der es jedoch nicht schaffte, die tonnenschwere Last zurechtzurücken. Schließlich musste ein schwerer Kran anrücken. Die Feuerwehr kam mit zehn Helfern und auch der Dasinger Bauhof war vor Ort. Der Kreisverkehr musste bis in die Mittagszeit gesperrt werden. Währenddessen hatte sich auch auf der Autobahn ein Lkw-Unfall ereignet, sodass viele Autofahrer an der Ausfahrt Dasing abfuhren und zusätzlich die Umleitung Richtung Friedberg verstopften. (dweb)

Themen Folgen