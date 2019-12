vor 10 Min.

Saunen und Fremdenzimmer in Ecknach

Das Neusiedl-Haus (Bild links) beim Neusa-Gelände an der Flurstraße wird abgerissen. Auf diesem Grundstück (Bild rechts) nahe der Hans-Böckler-Straße im Ecknacher Gewerbegebiet sollen Saunen und Fremdenzimmer gebaut werden.

Aichacher Bauausschuss sagt Ja zu Voranfrage. Auch die Jugendverkehrsschule will wieder bauen

Keine Einwände hatte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats gegen eine Bauvoranfrage für ein Grundstück im Gewerbegebiet Ecknach an der Hans-Böckler-Straße. In zwei zweigeschossigen Gebäuden sollen dort Fremdenzimmer und Saunen entstehen.

In dem Beherbergungsbetrieb – 12,70 auf 26,50 Meter groß und mit Satteldach versehen – sind 14 Zimmer mit jeweils zwei bis vier Betten geplant, wie Ulrich Egger aus der Bauverwaltung erläuterte. Ausgelegt sind sie auf Monteure, die von Montag bis Freitag übernachten und am Wochenende nach Hause fahren. Auf jeder Etage soll es eine Gemeinschaftsküche geben.

Das zweite Gebäude ist 6,90 auf 24 Meter groß und bekommt ebenfalls ein Satteldach. Dort sind drei Saunen mit Duschen und WCs sowie Umkleidekabinen und ein Aufenthaltsraum geplant. Die Saunen sollen öffentlich zugänglich sein, allerdings nur nach Reservierung. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 17 bis 23 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 24 Uhr. Wie Egger erläuterte, entsprechen die vorgesehenen Nutzungen dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ecknach Nr. 4“. Der Ausschuss gab sein Einverständnis, vorausgesetzt, die nötigen Stellplätze werden auf dem Grundstück nachgewiesen.

will bauen Die Jugendverkehrsschule in Aichach-Nord will Garagen und Lagerflächen bauen. Der Bauausschuss hatte gegen den Bauantrag keine Einwände.

wird abgerissen Abgerissen wird das Gebäude an der Flurstraße 3, das sogenannte Neusiedl-Haus, beim Neusa-Gelände. Den Auftrag dafür vergab der Bauausschuss an die Firma Balleis aus Unterschneitbach für rund 65500 Euro. (bac)