Sautrogkapitäne gehen gerne baden

Gaudiwettbewerb im Aichacher Stadtteil Ecknach hat nach fünf Jahren Pause neue Champions. Vor den „bemannten“ Gefährten schwimmen Badeenten um die Wette

Von Hans Eberle

Philipp Failer und Thomas Egen sind die neuen Sautrog-Champions des Burschenvereins Ecknach. Bei den Damen siegten Franziska und Stefanie Haas und bei den Kindern hatten Jonas Helfer und Michi Fischer die Nase vorn.

Nach fünf Jahren organisierten die Ecknacher Burschen wieder ein Sautrogrennen auf der Ecknach. 33 Teams begaben sich bei herrlichstem Sommerwetter auf die rund 800 Meter lange Strecke. 20 Herren- und acht Damenteams sowie fünf Teams bei den Kindern kämpften sich unter den Augen von zahlreichen Zuschauern die Ecknach hinunter.

Gestartet wurde an der B-300-Brücke, und das Ziel befand sich am Gasthaus Gutmann. Durch den niedrigen Wasserstand der Ecknach war es für die Teams nicht immer leicht, den richtigen Wasserweg zu finden. So mancher Sautrog lief auf eine Sandbank auf und dann half nur noch, aussteigen und den Trog in tiefere Gewässer zu ziehen. Für die Erwachsenen stand noch eine Sonderprüfung an: Unterwegs musste ein Teammitglied aussteigen und drei Nägel möglichst schnell in einen Holzstamm einschlagen. Bis ins Ziel blieb praktisch keiner der Teilnehmer trocken, was bei den hochsommerlichen Temperaturen nur als Abkühlung gesehen wurde.

Trotz allem Ehrgeiz stand der Spaß auch beim zwölften Sautrogrennen wieder im Vordergrund und die Zuschauer feuerten die Teilnehmer entsprechend an.

In der Herrenwertung folgte hinter dem Siegerduo Egen/Failer das Team Pelzer/Feldhaus und Rang drei ging an Florian Egen und Thomas Failer. Für das letzte Siegerteam aus dem Jahr 2014 und insgesamt viermaligen Champion, Peter Hass und Jochen Aidelsburger, reichte es diesmal nur zum undankbaren vierten Platz.

Die Damenwertung gewannen Franziska und Stefanie Haas vor Katharina Haas und Tanja Posch sowie Tina und Marleen Bscheider.

Bei den Kindern waren Jonas Helfer und Michi Fischer nicht zu schlagen. Ihnen folgten Simon Helfer und Michi Fischer sowie das Dreigestirn Maxi, Basti und Luca.

Praktisch als „Warm-up“ führten die Ecknacher Burschen vor dem Sautrogrennen noch ein Badeentenrennen durch. 140 Badeenten wurden von den Mittagsgästen erworben und pünktlich um 13 Uhr auf eine Kurzstrecke von etwa 150 Meter geschickt. Entsprechend lautstark wurden die Enten vom Ufer aus angefeuert. Am Ende ging die Ente von Kilian Failer als erste ins Netz. Rang zwei holte sich Sandra Schmaus, und Dritte im Bunde wurde Daniela Wanner. Die meiste Zeit genehmigte sich die Ente von Maxi Euba, für den es noch einen Trostpreis gab.

