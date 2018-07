vor 52 Min.

Saxofon trifft Flügel

Starke Stücke zwischen Blues, Jazz und Klassik

Von Manuela Rieger

Noch hat sich nicht rumgesprochen, dass im Sisi-Schloss sehr gut ausgebildete Musiker und Gruppen hervorragende Musik machen. So startet das Duo Elin Sakas, mit Christian Elin an Saxofonen und Maruan Sakas am Flügel, seine musikalische Rundreise mit handverlesenem Publikum; die Musiker und die Zuhörer erlebten einen tollen Abend in angenehmem Ambiente.

Das Duo präsentierte die Melancholie gefühlvoller Balladen und das pulsierende Temperament des Blues zu einem Musikgenuss, elegant und mit lyrischer Improvisation gewürzt durch die melodischen Themen ihrer eigenen Kompositionen. Notierte Stücke verdrängen die Improvisation. Längst ist wahr geworden, was ein Jazz-Pionier vor 70 Jahren anstrebte: die Grenzen des Jazz zu sprengen. Und plötzlich scheint es normal zu sein, dass Chopin sich zu einem entspannten Gig entwickelt, obwohl oder gerade, weil der Flügel den „Charme des 19. Jahrhunderts ausstrahlt“ so Elin. Die gewagte Verbindung von Stilen und Kompositionstechniken gelang, und dies vor allem durch die strukturelle Qualität der Kompositionen, durch ein erstklassig aufeinander eingespieltes Duo, das in frappierend stimmiger Interaktion virtuos agierte und persönlich moderierte.

Der Blues ist eine musikalische Form, mit der man sich weltweit verständigen kann. Er ist ein Gefühl, das zwischen Witz und Melancholie schwankend den Menschen vorantreibt. Elin Sakas spielt mit dieser Doppeldeutigkeit, schweift in kammermusikalische genauso wie in orientalisch getönte Sphären und erzählt lichte ebenso wie pathetisch molltraurige Geschichten.

Das Stück Un pas jusqu’au seuil (fast an der Schwelle) lässt die Liebe zum Französischen anklingen und die beiden Musiker spielen sich die Noten-Bälle zu. Auch das „Juste pour le plaisir“ (Nur zum Spaß) ist ein Stück von großer Spielfreude, das ohne schrille Effekte daherkommt. Das längste Stück des Abends, „Le vent de l’ouest“ (Westwind), aus Elins Feder zeugt fast eine Viertelstunde lang von der musikalischen Bandbreite des Duos, das in der Klassik ebenso zuhause ist wie im Ethno-Jazz.

Es bleibt undurchschaubar, aus welchen Ländern der Pianist Sakas und sein Saxofon spielender Partner ihre Ideen bezogen haben. Letztlich geht es darum, in Musik auszudrücken, was die Instrumentalisten umtreibt. Das Duo muss weder sich selbst noch seinem Hörer irgendetwas beweisen. Die Musiker bedienen sich konventioneller Mittel, brechen nicht programmatisch aus dem Kanon aus, um doch eine ganz und gar unverwechselbare Musik zu spielen. Es ist die gute, alte, neue Geschichte vom Jazz, die sich nie totläuft. Sie machen sich keine allzu großen Gedanken über Konzepte und Überbauten, sondern spielen einfach drauflos. Aber sie verfügen über genug Background und intuitive Selbstreflexion und geizen weder mit einprägsamen Melodien noch mit packendem Interplay. Nur was die einzelnen Egos oder individuelle Muskelspielereien betrifft, halten sie sich sehr zurück.

