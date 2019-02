05.02.2019

Schariwari machen „immer weida“

Schariwari gastiert im Canada in Obermauerbach.

Vorreiter des bayerischen Folkrock spielen am Freitag im Canada Obermauerbach

Die bayerische Folkband Schariwari tritt am Freitag, 8. Februar, im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) auf. Das gibt es nicht allzu oft in der Musikwelt: Über 40 Jahre Bandgeschichte haben nur wenige Bands aufzuweisen.

Dass sie einmal als „Vorreiter des bayerischen Folkrock“ gelten werden, damit konnten die beiden Gründerväter, Hans Reupold jun. und Günther Lohmeier, nicht rechnen, als sie im Frühjahr 1977 ihren ersten Auftritt als Schariwari absolvierten. Schon 1982 waren sie dann Preisträger der Deutschen Phono-Akademie, 1995 gab es den Preis für Songpoeten der Hanns-Seidel-Stiftung und das zwischenzeitlich erschaffene Mystical „Bayerische Rauhnacht“ erhielt 2004 sogar den deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie Musical. Nun ist das Phänomen Schariwari wieder auferstanden und all die unvergessenen Lieder wie „Sommernacht“, „Die Kirchseeoner Frösche“, „Drachen“, „Da Wind“ und wie sie alle heißen, sind wieder mit Leben erfüllt. Im Canada treten Schariwari „unplugged“ auf. Beginn ist gegen 20.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. (AN)

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 2, oder online unter www.canada-mauerbach.de

Themen Folgen