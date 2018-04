vor 35 Min.

Schau im Sisi-Schloss: Großes Glück und tiefes Leid einer Kaiserin

In der neuen Sonderausstellung im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach dreht sich alles um Sisis Suche nach dem Glück.

Die Suche nach dem Glück scheint dem Menschen in die Wiege gelegt. Große Dichter, Philosophen und Künstler haben sich darüber Gedanken gemacht. Elisabeth, Kaiserin von Österreich, erlebte großes Glück, aber auch tiefes Leid. Eine neue Sonderausstellung im Wasserschloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach lässt den Besucher laut einer Mitteilung der Stadt Aichach eintauchen in dieses Spannungsfeld, das Elisabeths Dasein charakterisiert.

Zu sehen ist die neue Ausstellung „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin. Elisabeths Suche nach dem Glück“ ab Samstag, 5. Mai. Dazu gibt es während der Ausstellungsdauer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Vorträgen und Konzerten.

Das Glück der jungen Sisi aus dem Haus Wittelsbach waren die Natur, die Pferde und die traute Familienidylle. So hatte sie sich ihr Leben vorgestellt – frei von Zwängen der aristokratischen Gesellschaft. Eine Reise nach Bad Ischl sollte alles verändern. Aus der unbeschwerten jungen Herzogin wurde plötzlich die Braut des Kaisers von Österreich, einem der mächtigsten Männer des damaligen Europa.

Als sie Kaiser Franz Joseph 1854 das Jawort gab, ahnte Elisabeth nicht, wie sich ihr Lebensglück verändern sollte. Unterschiedlicher hätten die Welten nicht sein können. Hier der österreichische Kaiserhof mit seiner Etikette und einer Vielzahl an Verpflichtungen, dort die heile Welt und die unbeschwerten Kindertage einer jungen Herzogin – Sisis Welt zwischen Freiheit und Thron, zwischen Lust und Leid. Bald suchte die Kaiserin Zerstreuung in ausgedehnten Reisen, in der Bildung und in den schönen Künsten. Das Glück allerdings, nach dem sie suchte, hat sie nicht gefunden.

Das Rahmenprogramm zur Sonderausstellung bietet eine ganze Reihe von Vorträgen, außerdem Konzerte, eine Maiandacht, eine Hunde-Ausstellung und eine Schleppjagd. Kastellanin Brigitte Neumaier referiert unter anderem am Freitag, 15. Juni, über Elisabeths Tochter Marie Valerie und am Freitag, 5. Oktober, über Kronprinz Rudolph. Christian Sepp beschäftigt sich am Freitag, 29. Juni, mit Sophie Charlotte, Sisis leidenschaftlicher Schwester. Und in einem Bildvortrag von Bernhard Graf geht es am Freitag, 21. September, um Sisis Geschwister. Die Vorträge beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Im Eintrittspreis ist der Eintritt zur Ausstellung enthalten.

Außerdem gibt Yoyo Christen am Samstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr ein Klavierkonzert im Sisi-Schloss. Am Sonntag, 1. Juli, findet um 16 Uhr wieder ein Barockpicknick im Schlosspark mit musikalischer Untermalung statt. Der Eintritt dazu ist frei. Und am Freitag, 28. September, heißt es um 19.30 Uhr „Mitanand singa im Sisi-Schloss“. Gisela und Siegfried Bradl, Volksmusikberater im Wittelsbacher und Dachauer Land, geben bairische Lieder, Couplets und deutsche Volkslieder zum Besten.

Weitere Veranstaltungen im Außenbereich des Schlosses in Unterwittelsbach sind eine Maiandacht mit Feldkreuzweihe am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr, eine Golden-Retriever-Ausstellung am Samstag, 23. Juni, und eine Schleppjagd am Sonntag, 21. Oktober, um 13 Uhr. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist ebenfalls frei. (AN)

