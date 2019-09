vor 37 Min.

Schauspieler Rainer Bock kommt nach Aichach

Ein besonderer gast kommt am Mittwoch ins Aichacher Cineplex. Schauspieler Rainer Bock ist zu gast und stellt seinen aktuellen Film „Atlas“ vor.

Die Aichacher Kinofreunde erwarten am Mittwoch, 25. September, einen besonderen Gast im Aichacher Cineplex-Kino. Der deutsche Schauspieler und Charakter-Darsteller Rainer Bock hat sein Kommen zugesagt. Er stellt seinen aktuellen Spielfilm „Atlas“ von Regisseur David Nawrath vor. Bock wurde für den Film in der Kategorie „Bester männlicher Hauptdarsteller“ zum Deutschen Filmpreis 2019 nominiert. Zudem erhielt er in der vergangenen Woche in Berlin den Deutschen Schauspielpreis.

60-Jähriger spielt einen Möbelpacker

Im Film spielt Bock einen 60-jährigen Möbelpacker für Zwangsräumungen. Walter ist der beste Schlepper seiner Speditionsfirma, deren Chef mit Hilfe eines zwielichtigen Familienclans ein riskantes Immobiliengeschäft plant. Ein Altbau soll entmietet und teuer weiterverkauft werden. Der letzte Mieter weigert sich auszuziehen. Walter glaubt darin seinen Sohn wiederzuerkennen, den er vor Jahrzehnten im Stich gelassen und seitdem nie wiedergesehen hat. Er versucht, ihm zu helfen, ohne sich ihm zu offenbaren. Dabei gerät er zunehmend unter Druck und erkennt, wie unberechenbar die Männer sind, mit denen sich sein Chef eingelassen hat.

Die deutschen Filmkritiker loben Rainer Bock für die Rolle in den höchsten Tönen. Die Kinofreunde begrüßen ihre Gäste wie üblich um 19.30 Uhr im Kino Foyer. Rainer Bock wird ebenfalls anwesend sein. Filmbeginn ist um 20.15 Uhr. Im Anschluss steht der Schauspieler im Kinosaal für ein Filmgespräch und weitere Fragen der Besucher zur Verfügung. (zm)