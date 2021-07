Der TSV Schiltberg hat das Corona-Jahr gut überstanden

Schiltberger Sportlerinnen und Sportler konnten Projekte beenden und freuen sich über die gut angenommenen Kinderangebote. So lief die Jahreshauptversammlung.

Rund 50 Mitglieder nahmen an der Jahreshauptversammlung des TSV Schiltberg teil. Bei den Wahlen wurde Vereinsvorsitzender Marco Bichlmaier im Amt bestätigt. Sein Bericht fiel bedingt durch Corona etwas kürzer aus. Einige Arbeiten konnten allerdings trotz der widrigen Bedingungen abgeschlossen werden, wie zum Beispiel die Anbringung eines neuen Schriftzuges am Sportheim, die Fertigstellung der Fangzäune oder die neue Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz.

In naher Zukunft sollen noch die Spielfelder besandet werden und eine Beregnungsanlage mit Brunnen und Zwischenspeicher installiert werden. Da das Projekt Beregnungsanlage sehr umfangreich ist, hofft der Verein auf tatkräftige Unterstützung freiwilliger Helfer. Die Mitgliederzahlen seien in den letzten Jahren stabil geblieben. Erfreut zeigte sich Bichlmaier darüber, dass sehr viele Kinder aktiv im Verein ihren Sport ausüben können.

Jahreshauptversammlung des TSV Schiltberg

Bei der Tennisabteilung lief das Vereinsjahr schleppend an. Im Jahr 2020 konnte man erst im Mai starten und wegen der Corona-Beschränkungen wurde auch keine Punktrunde gespielt, berichtete Paul Schmid. Besonders erfreulich ist, dass das Kindertraining in diesem Jahr so gut angenommen werde. Bis zu 40 Kinder trainieren regelmäßig auf der Sportanlage des TSV. Seit April ist auch wieder die Herrenmannschaft mit in der Punktrunde vertreten, mit teils sehr starken Gegnern. Die Corona-Pause wurde genutzt, um die Tennisanlage zu renovieren, so Schmid.

Auch die Fußballabteilung nutzte die Corona-Pause, teilte Manfred Kinzel mit. Neue Trainer und einige Neuzugänge konnten für den TSV gewonnen werden.

TSV Schiltberg: Marco Bichlmaier bleibt Vorsitzender

Die Jugendarbeit wurde von Sandra Bichlmaier und Johann Hofberger vorgestellt. Auch hier konnten im letzten Jahr nicht so viele Aktionen wie erhofft durchgeführt werden. Der Schnuppertag für Fußballinteressierte kam allerdings sehr gut an. Als schwierig gestaltet sich allerdings immer die Trainersuche. Hier seien Freiwillige jederzeit herzlich willkommen. Im Ferienprogramm wird man ab dem 19. August eine Kinderolympiade anbieten. Die Neuwahl des Vorstands brachte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender bleibt Marco Bichlmaier, zweiter Vorsitzender ist Peter Geisler, dritter Vorsitzender ist Tim Ranneberg.

Christian Brandstetter und Tobias Moser, Kasse; Renate Geisler und Christian Hartl, Schriftführung; Sandra Bichlmaier und Michael Manhard, Jugendleitung; Johann Hofberger und Alexander Schmuckermaier, Abteilungsleiter Fußball; Anton Koppold, Siegfried Hamann, Jonas Koppold und Manfred Kinzel sind Ausschussmitglieder, Kassenprüfer sind Josef Geisler und Anton Rieblinger. (AZ)