Empfang für Altbürgermeister Schreier und Xaver Ostermayr in Schiltberg

Plus Die Gemeinde Schiltberg hat bei einem Empfang Altbürgermeister Josef Schreier offiziell verabschiedet. Außerdem gab es die Verdienstmedaille für Xaver Ostermayr.

Mit einem Empfang hat die Gemeinde Schiltberg ihren Altbürgermeister Josef Schreier sowie Lokalreporter Xaver Ostermayr gewürdigt. Bürgermeister Fabian Streit hatte zu der Nachfeier mit offizieller Verabschiedung seines Vorgängers Josef Schreier eingeladen.