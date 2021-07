Radweg nach Thalhausen ist in trockenen Tüchern

Bei dem Geh- und Radweg Richtung Thalhausen arbeiten Schiltberg und der Landkreis zusammen. Die Gemeinde plant außerdem eine Videoüberwachung beim Rathaus.

Ein Geh- und Radweg vom Kreisverkehr bei Höfarten bis zur Landkreisgrenze Dachau Richtung Thalhausen ist der Gemeinde Schiltberg schon länger ein Anliegen. Dafür war es nötig, den Landkreis Aichach-Friedberg mit ins Boot zu holen. Zur Freude der Holzlandgemeinde konnte sie den Kreistag für das Projekt gewinnen, berichtete Bürgermeister Fabian Streit am Donnerstagabend im Gemeinderat.

"Vielen Dank an den Kreistag", sagte Streit. "Wir haben bereits die Planungsvereinbarung vom Landratsamt bekommen." Demnach werden die anfallenden Kosten je zur Hälfte vom Landkreis und von der Gemeinde Schiltberg getragen. Einzig um den Grunderwerb müssen sich die Schiltberger selbst kümmern. Und das sei so gut wie erledigt, versicherte Streit. Die ersten Schritte seien damit getan.

Mädchen steigen aufs Dach

Videoüberwachung beim Rathaus Der Bereich um Rathaus und Mehrzweckhalle in Schiltberg soll künftig videoüberwacht werden. Das beschloss der Gemeinderat. Grund hierfür sind in letzter Zeit gehäuft auftretende Beschädigungen. Streit berichtete von zerkratzten Fenstern und beschmierten Wänden an der Mehrzweckhalle. Auch sei des Öfteren die Sprinkleranlage des Dorfbrunnens herausgerissen und der selbige mit Steinen beworfen worden. Als dann vor Kurzem eine Gruppe Mädchen beobachtet wurde, die auf das Dach der Mehrzweckhalle geklettert war, war das für Streit das Ende der Fahnenstange. "Ich wollte diesen Schritt wirklich vermeiden, aber ich denke, es ist die einzige Lösung", so das Gemeindeoberhaupt in Bezug auf eine Videoüberwachung.

Die Gemeinderäte stimmten ihm zu. "Man darf gar nicht darüber nachdenken, was alles passieren kann, wenn die da aufs Dach gehen", zeigte sich Markus Stocker entsetzt. Kaspar Wörle stimmte zu. Eine Kamera hätte vielleicht zudem eine abschreckende Wirkung. Durch die Aufzeichnungen könnte man dann auch die Eltern der Jugendlichen, die nach Schätzung zwischen zwölf und 14 Jahre alt sind, damit konfrontieren. Um die datenschutzrechtliche Absicherung hatte sich bereits Bernd Bitzl von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kühbach gekümmert und mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten gesprochen. "Wir müssen Hinweisschilder anbringen und haben eine Anleitung bekommen, wie die Kameras ausgerichtet werden müssen", erklärt Bitzl. Angeschafft werden sollen insgesamt drei WLAN-Kameras, die Kosten werden auf 300 bis 400 Euro geschätzt.

Zuschuss für Sozialstation

Zuschuss Caritas-Sozialstation Außer Frage stand auch dieses Jahr die Bewilligung des Zuschussantrags der Caritas-Sozialstation Aichach e. V. in Höhe von 1520 Euro. "Hut ab vor diesen Institutionen, sie sind aller Ehren wert", sagte Bürgermeister Streit und erntete Zustimmung aus dem Gemeinderat. Aktuell werden 24 Personen aus dem Gemeindebereich von der ambulanten Pflege der Caritas-Sozialstation Aichach betreut.

Bauanträge Zwei Anträge aus Rapperzell hatte der Gemeinderat dieses Mal vorliegen. Zum einen handelte es sich um einen Antrag zum Um- und Anbau eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus mit energetischer Fassadensanierung in der Schlossstraße. Zum anderen lag ein Antrag auf Vorbescheid auf dem Tisch. Hier soll in der Markusstraße eine bestehende Austragswohnung im Erdgeschoss um das Obergeschoss erweitert werden. Beiden Vorhaben wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Spielplätze Schiltberg Wie Gemeinderätin Sandra Schmid berichtet, hätten mehrere Eltern den Wunsch nach einer Tischtennisplatte aus Beton an einem der Schiltberger Spielplätze geäußert. Bürgermeister Fabian Streit hatte sich bereits nach den etwaigen Kosten erkundigt. Zusätzlich seien bei der Gemeinde Spenden für die Installation eines Sandkastens am Sportplatz eingegangen. "Ich habe die Punkte bereits für die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause vorgesehen", versicherte Streit.