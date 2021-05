Schiltberg

Schnelles Internet für Allenberg und Rapperzell wird Wirklichkeit

Glasfaseranschlüsse bis ins Haus sollen in Kürze in den Schiltberger Ortsteilen Allenberg und Rapperzell möglich sein.

Plus Schiltberg ist eine der ersten Gemeinden in Bayern, an die die neue Gigabit-Förderung fließt. Wie der Zeitplan aussieht und wer profitiert.

Von Xaver Ostermayr

Die Schiltberger Ortsteile Allenberg und Rapperzell sowie der Bsuchhof können sich auf ein Highspeed-Internet freuen. Breitbandanschlüsse mit Glasfaser bis ins Haus werden dank einer staatlichen Förderung von rund 710.000 Euro Wirklichkeit. Nun wurde im Schiltberger Rathaus der Kooperationsvertrag zwischen der Firma Altonetz GmbH aus Altomünster und der Gemeinde Schiltberg unterzeichnet.

