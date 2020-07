00:31 Uhr

Schiltberg: Schul-Förderverein bestätigt Vorsitzende

Knapp zwanzig Mitglieder des Fördervereins für Kinderhaus und Grundschule Schiltberg in der Turnhalle Schiltberg trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Der Jahresrückblick der Vorsitzenden Doris Rieblinger fiel wegen der Corona-Zeit vergleichsweise kurz aus. So berichtete Rieblinger über den Herbstbasar, der für reichlich Umsatz sorgte und über das Großprojekt des Vereins, den Umbau des alten Feuerwehrhauses in Schiltberg zur offenen Bücherei. Diese werde sehr gut angenommen, es kommen laufend Bücherspenden. Der Frühlingsbasar sowie ein Straßenflohmarkt fielen aus. Stolz ist die Vorsitzende, dass der Verein nun 95 Mitglieder hat.

Nach dem Bericht der Kassenwartin Karina Moser und der Entlastung des Vorstandes fanden unter Leitung von Altbürgermeister Josef Schreier Wahlen statt: Vorsitzende bleibt Doris Rieblinger, als Zweite Vorsitzende wurde Angelika Weiß wiedergewählt, Kassenwartin Karina Moser und Schriftführerin Sandra Hörmann bleiben ebenso in ihren Ämtern. Beiräte sind Dagmar Aechter, Simona Fuidl, Karin Schmid-Rauch, Jutta Neumair, Bettina Altmann und Sabine Helfer. Nicht mehr zur Wahl für den Beirat stellten sich Irmi Hangl und Petra Lechner-Appel. Kassenprüfer bleiben Maria Hörmann und Bettina Schmidgall.

Als Ausblick wurde der Herbstbasar für Kinder- und Baby-Bedarf genannt, wobei die Corona-Beschränkungen abzuwarten sind. Außerdem wird in den kommenden Sommerferien eine Familienschnitzeljagd geplant, bei der Familien zeitlich versetzt in und um Schiltberg Aufgaben und Rätsel lösen können. (tlm)

