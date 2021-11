Schiltberg

Unbekannte entsorgen Müll an öffentlichen Wegen in Schiltberg

In Schiltberg haben Unbekannte an öffentlichen Orten Müll entsorgt. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise.

An mehreren Stellen in der Gemeinde Schiltberg entsorgen bislang unbekannte Täter Säcke mit Glaswolle-Dämmungen an öffentlichen Wegen und im Wald.

An verschiedenen Orten im Gemeindebereich Schiltberg haben Unbekannte Müll entsorgt. Wie die Polizei berichtet, legten die Täter in allen drei Fällen Säcke mit Glaswolle-Dämmung in Waldbereichen und neben öffentlichen Wegen ab. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern Die Ablageorte befanden sich im Bereich des Bsuchwegs in der Nähe des Bauhofes, des sogenannten Gemeindeholzes, einem Waldbereich in Höhe der Kläranlage und im Bereich Ried. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

