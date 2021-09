Schiltberg

Was Schiltberg künstlerisch zu bieten hat

Plus Mehrere Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich mit ihrer Arbeit bei einer Ausstellung am Rathaus. Der Abend ist auch der Rahmen für eine besondere Ehrung.

Von Sabrina Rauscher

"Kunst am Rathaus" hieß es am Samstagabend in Schiltberg. Bürgermeister Fabian Streit bezeichnete die Veranstaltung "als ersten vorsichtigen Schritt zur wiedergewonnenen Normalität". Und aus diesem ersten Schritt wurde eine durchaus gelungene Veranstaltung. Mitorganisatorin Claudia Neumüller erzählte, mit Bangen habe man an dem Tag immer wieder Richtung Himmel geblickt, mit der Sorge, das Wetter könnte kurzfristig noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die Kunstausstellung fand nämlich ausschließlich unter freiem Himmel statt und musste bereits im vergangenen Jahr, damals pandemiebedingt, abgesagt werden. Doch das Wetter hielt und so konnten die zahlreichen Gäste die Werke der Schiltberger Künstlerinnen und Künstler bei lauen Temperaturen bestaunen.

