Schiltberg bekommt eine Offene Bücherei

Der Förderverein für Kinderhaus und Grundschule Schiltberg ist Träger der neuen „Offenen Bücherei“ in Schiltberg. Mitglieder renovieren derzeit die Räume im alten Feuerwehrhaus: (von links) Helga Lechner, Tom Lotterschmid, Josef Ächter, stellvertretende Vorsitzende Angelika Weiß, Claudia Steinmeier, Vorsitzende Doris Rieblinger und der kleine Philipp.

In Schiltberg renovieren Freiwillige derzeit das alte Feuerwehrhaus. Dort soll eine Offene Bücherei eingerichtet werden. So funktioniert sie.

Mitglieder des Schiltberger Fördervereins für Kinderhaus und Grundschule renovieren derzeit die Räume des alten Feuerwehrhauses für die neue „Offene Bücherei“. In der offenen Bücherei können künftig Bücher gebracht, aber auch mitgenommen werden. Dies geschieht auf freier Basis, also ohne Registrierung. So ist jedem Leser selbst überlassen, wann er ein Buch wieder zurückbringt oder umtauscht.

Am Samstag, 19. Oktober, können Bücherspenden von 10 bis 14 Uhr im alten Feuerwehrhaus abgegeben werden. Die Eröffnung der Offenen Bücherei findet am Sonntag, 3. November, statt. Es wird Kaffee und Kuchen geben.

Die Gemeinde Schiltberg unterstützt den Förderverein für die Offene Bücherei mit 4000 Euro. Zusätzlich hat Bürgermeister Josef Schreier 1000 Euro anlässlich seines 60. Geburtstages in diesem Jahr gespendet. Mit diesen Geldern werden die Räume (Büchereiraum, Küche und WC) im alten Feuerwehrhaus gestrichen, neue Böden verlegt, neue Lampen installiert und Vorhänge angebracht. (mz-)

