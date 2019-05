vor 20 Min.

Schiltberg weiht sein neues Rathaus und Feuerwehrhaus ein

In Schiltberg gab es am Mittwoch Grund zu feiern. In einem gemeinsamen Neubau finden nun Gemeindeverwaltung, Feuerwehr und Kinderhaus-Anbau Platz.

Von Sabrina Rauscher

Das Projekt begann lange vor den Bauarbeiten, nämlich als im Jahr 2013 die ersten Vergleichsstudien für ein neues Feuerwehrhaus in Auftrag gegeben wurden. Nun – sechs Jahre später – konnte die Gemeinde Schiltberg bei strahlendem Sonnenschein am Mittwoch Einweihung feiern. Und das nicht nur für ein neues Feuerwehrhaus, sondern auch für eine Gemeindeverwaltung und einen Anbau an das bestehende Kinderhaus.

Bürgermeister Josef Schreier sagte sichtlich stolz: „Erst vor 21 Monaten konnten wir unser neu renoviertes Bürgerhaus einweihen und nun stehen wir hier.“ Die Schiltberger hätten sich somit ein anschauliches Ortszentrum geschaffen – bestehend aus dem Bürgerhaus, der Mehrzweckhalle und der neugebauten Kombination aus Gemeindeverwaltung und Feuerwehrhaus. Schreier erinnerte daran, dass die Feuerwehr damals den Stein ins Rollen brachte. Denn angesichts des Kaufs eines neuen Feuerwehrautos vom Typ HLF10 war der Bau einer neuen Feuerwehrunterkunft quasi unumgänglich. Das alte Haus war für das neue Auto zu klein gewesen. Das zweite Fahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen, parke ohnehin bereits in einem Nachbargebäude, so das Gemeindeoberhaupt.

Steigende Geburtenzahlen machten Anbau für Kinderhaus nötig

Hinzu kamen steigende Geburtenzahlen, die eine Erweiterung des Kindergartens nötig machten, die neben dem Anbau auch die Räume der ehemaligen Gemeindeverwaltung einschließt. Schreier war überzeugt: „Der Kombinationsbau aus Gemeindeverwaltung und Feuerwehrhaus hat uns Kosten gespart.“ Denn Räume wie der Sitzungssaal oder die Sanitäranlagen können von beiden Parteien genutzt werden.

Was die Kosten betrifft, müssen sich die Schiltberger nicht verstecken. Beide Bauvorhaben – der Neubau der Gemeindeverwaltung mit Feuerwehrhaus und der Kindergartenanbau – liegen im geplanten Kostenrahmen. Die Fixkosten für den Neubau in der Ortsmitte betrugen 1,7 Millionen Euro, der Kindergartenanbau kostete samt Außenanlagen circa 400000 Euro. Architekt Josef Obeser berichtete, dass die Einhaltung der Kosten auch dem Umstand geschuldet war, dass hauptsächlich regionale Firmen beteiligt waren. „Wir haben hier in der Region noch eine Struktur, die gesundes Handwerk zulässt und somit eine konstruktive Zusammenarbeit möglich macht“, lobte Obeser die Firmen.

Bürgermeister wünscht sich als Geschenk eine Tasse

Für Landrat Klaus Metzger ist „Schiltberg eine vorbildgebende Gemeinde für diesen Landkreis“. Denn die 2000 Einwohner zählende Kommune sei gleich drei wichtige Themen der Zukunft angegangen: Verwaltung, Kinderbetreuung und Feuerwehr. Bescheiden, wie Josef Schreier sei, habe er sich auf Nachfrage als Geschenk nur eine Tasse gewünscht, erzählte der Landrat schmunzelnd, während er dem Bürgermeister wunschgemäß seine neue Espressotasse überreichte. Auch Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange zeigte sich beeindruckt von der Herangehensweise der Gemeinde: Hier sei jeder Euro gut angelegt. „Schiltberg kann stolz auf sich sein“, so Lange. Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko stimmte in das Lob ein. Hier sei die Daseinsvorsorge vorangebracht worden.

Bleibt die Frage nach einem guten Zusammenleben der Hausbewohner. Kommandant Stefan Schmid berichtete schmunzelnd: „Zu mir wurde immer gesagt: Ob man wirklich zusammenpasst, weiß man erst, wenn man mal zusammen gebaut hat. Und ich kann sagen: Es gab nie Streit.“ Die Feuerwehr hatte sich mit vielen Arbeitsstunden und einem 26-köpfigen Arbeitskreis über Jahre an den Planungen beteiligt. Umso schöner sei es nun, im fertigen Gebäude zu stehen, so Schmid.

Pater Markus Szymula erteilte den neuen Räumen des Rat- und Feuerwehrhauses und des Kindergartenanbaus Gottes Segen. Danach wurden sie für die Schiltberger zur Besichtigung geöffnet. Szymula sagte in Anbetracht der vielen Bauprojekte in jüngster Zeit: „Ich finde es schön, dass es in Schiltberg immer was zu weihen gibt.“

Architekt Josef Obeser lobte den Rathauschef als „fleißigen Kümmerer und Koordinator“, der nach seiner Amtsperiode große Fußstapfen hinterlasse. Schreier wollte das nicht ganz so stehen lassen und sagte: „Nein, nur Größe 43.“

