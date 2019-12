vor 47 Min.

Schiltberg will Baurecht im Außenbereich schaffen

Einbeziehungssatzungen beschlossen, damit junge Bürger bauen können. Baugrund auch in Gundertshausen

Von Sabrina Rauscher

Junge Gemeindebürger dabei zu unterstützen Baurecht zu bekommen, das hat sich der Schiltberger Gemeinderat auf die Fahne geschrieben. So jetzt auch in den zwei jüngsten Fällen, wo zwei künftige Bauherren jeweils an das elterliche Anwesen anschließend ein Einfamilienhaus bauen möchten. Beide Bauvorhaben befinden sich allerdings im Außenbereich, wodurch jeweils eine Einbeziehungssatzung nötig ist.

Für das Bauprojekt im Flurweg in Schiltberg, lag der Entwurf der Einbeziehungssatzung am Donnerstag bereits auf dem Tisch des Gemeinderates. Den Beschluss für die Aufstellung der Satzung hatte das Gremium bereits in seiner Oktobersitzung gefasst. Aus gemeindlicher Sicht bietet sich die Teilfläche zur baulichen Weiterentwicklung nördlich des Flurweges durchaus an. Noch dazu ist die Fläche durch die Wohnbebauung südlich des Flurweges bereits baulich vorgeprägt. Der Gemeinderat konnte sich somit einstimmig dazu entschließen, den von Landschaftsarchitekt Hans Brugger vorgestellten Entwurf, der Verwaltung für die öffentliche Auslegung zu übergeben.

Das zweite Bauvorhaben ist da aktuell noch einen Schritt hinterher. Hier wurde in der Sitzung am Donnerstag zunächst erst einmal der Antrag auf Erlass einer Einbeziehungssatzung gestellt. Auch hier soll wie erwähnt ein Wohngebäude entstehen und auch hier handelt es sich aus bauplanungsrechtlicher Sicht um den Außenbereich. Das im Moment noch als „Grünfläche“ dargestellte Grundstück befindet sich an der Straße „Zum Riedfeld“ und ist über diese erschlossen. Nördlich „Zum Riedfeld“ schließen sich in Richtung Sportplatz Wohnbauflächen an. Somit hatte auch hier der Gemeinderat nichts gegen eine Einbeziehungssatzung einzuwenden.

Gute Nachrichten gibt es auch für den Ortsteil Gundertshausen. Denn dort soll ebenfalls neuer Baugrund entstehen. Die Holzlandgemeinde möchte dafür die Wohnbebauung am süd-westlichen Ortsrand um ein fast 5700 Quadratmeter großes Areal erweitern. Nun soll ein Bauleitplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch durchgeführt werden.

Zwei Bauanträge hatte der Gemeinderat vorliegen, beide aus dem Ortsteil Allenberg. Hier soll zum einen im Buchenweg ein Balkon erweitert, zum Anderen im Waldweg ein Stallgebäude in eine Lagerhalle und eine Wohnung umgebaut werden. Gegen beide Anträge hatte der Rat nichts einzuwenden.

Bürgermeister Josef Schreier richtete sich am Ende der Sitzung an seine Gemeinderatskollegen. „Ich bedanke mich für die ganzjährige Unterstützung, das gegenseitige Verständnis“, sagte er. Man habe viel geschafft im vergangenen Jahr, „die vielen und gleichzeitigen Baumaßnahmen der Gemeinde im Jahre 2019, werden in die Lektüren beziehungsweise Niederschriften eingehen“, blickte er zurück und verwies auf den Anbau im Kinderhaus, das Rat- und Feuerwehrhaus sowie die Erschließung des neuen Baugebietes in Schiltberg. Für all diese Maßnahmen habe es im Gemeinderat immer ein gutes Miteinander gegeben, wofür er sehr dankbar sei, so Schreier.

Bei der anschließenden Weihnachtsfeier im Bürgerhaus dankte Dritter Bürgermeister Fabian Streit Josef Schreier und seiner Ehefrau Elisabeth. Er blicke auf nunmehr fast 20 Jahre gute Zusammenarbeit mit Schreier zurück, so Streit. Schreier tritt bekanntlich bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr an. Auch Elisabeth Schreier verdiene Anerkennung, betonte Streit, „denn jeder Mann ist nur so gut wie die Frau an seiner Seite“. Er überreichte beiden ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Über Geschenke konnten sich auch die Gemeinderäte und Mitarbeiter der Gemeinde freuen, die zahlreich zur Weihnachtsfeier erschienen waren. Den stimmungsvollen Abend mit einem gemeinsamen Essen untermalte das Gesangsduo „Einfach Stimme“, bestehend aus Bettina Regler und Simone Sander, musikalisch.

