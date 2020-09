vor 36 Min.

Schiltberger Ortsteile bekommen jetzt auch Hundeklos

In Schiltberg gibt es Hundekotstationen. Jetzt bekommen auch die Ortsteile solche Stationen.

Plus In Schiltberg gibt es Hundeklos seit 2015. Jetzt wollen mehr Orte solche Stationen. Was genau geplant ist und welche Themen noch im Gemeinderat besprochen wurden.

Schon vor fünf Jahren wurden in Schiltberg drei Hundetoiletten aufgestellt. Wie Bürgermeister Fabian Streit jüngst im Gemeinderat mitteilte, sind inzwischen aus den Ortsteilen Forderungen gekommen, auch dort solche Stationen aufzustellen.

Sandra Schmid, Tobias Wenhardt und Kaspar Wörle gaben vor allem zu bedenken, dass diese Hundetoiletten das Hundekot-Problem nicht endgültig beseitigten, da der Auslaufweg oftmals nicht an einer solchen Station vorbeiführe. Deshalb werden in den kommenden Jahren laut Streit weitere sogenannte Doc-Stationen nötig sein. Der Rat beschloss einstimmig die Aufstellung von jeweils einem Entsorgungsbehälter in den Ortsteilen Allenberg, Gundertshausen, Rapperzell und Ruppertszell. Der Preis je Station liegt bei etwas über 500 Euro. Diese werden im Sommer wöchentlich und im Winter zweiwöchentlich entleert.

Müssen Lindenbäume bei Junkenhofen gefällt werden

Der Bürgermeister informierte, dass wegen der Straßenbaumaßnahme von Wundersdorf nach Junkenhofen kürzlich Mitarbeiter der Landespflegestelle im Landratsamt vor Ort waren. Dabei ging es um drei Lindenbäume am Straßenrand bei Wundersdorf und die Frage, ob sie gefällt werden müssen. Nunmehr wird der Wurzelbestand geprüft. „Die Bäume gehören weg“, sagte Tobias Wenhardt. Streit informierte in einem separaten Termin vor Ort auch mehrere Bürger aus Wundersdorf, Ruppertszell und Metzenried über die Straßenbaumaßnahme und explizit über die voraussichtliche Notwendigkeit der Baumfällungen. Kürzlich wurde der Baum an der Allenberger Kapelle gefällt, da dieser bereits sehr morsch war. Kaspar Wörle wird sich mit den Allenbergern bezüglich einer Neupflanzung abstimmen.

Neues Feuerwehrauto für Allenberg kommt vor Weihnachten

Streit teilte mit, dass das neue Allenberger Feuerwehrauto noch vor Weihnachten ausgeliefert wird. Bei der Gemeinde ging eine Beschwerde über eine Lärmbelästigung durch regelmäßige Partys auf einem Grundstück in Rapperzell ein. Die Gemeinde ist allerdings hierfür nicht zuständig, sondern die Polizei. „Ich bin nicht der Sheriff von Schiltberg“, sagte das Gemeindeoberhaupt unmissverständlich.

Der Schulbus kommt in Rapperzell immer wieder unpünktlich – also mit Verzögerung – an, wie Sandra Schmid informierte. Auch Streit berichtete, dass es stets diverse Kritikpunkte gibt. (xo)

