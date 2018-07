00:33 Uhr

Schiltberger freuen sich über Besuch aus Schwertberg

25 Gäste aus Oberösterreich lassen sich Robin Hood nicht entgehen. Es gibt auch Geschenke

Über Besuch aus der Partnergemeinde Schwertberg in Oberösterreich freute sich die Gemeinde Schiltberg. 25 Gäste weilten ein Wochenende lang im Holzland und besuchten natürlich auch die Freilichtaufführung „Robin Hood“ auf der Hofbergbühne. Bei bestem Theaterwetter genossen die Gäste die Aufführung und ließen den Abend bei einem Glas Wein im Foyer der Bühne ausklingen.

Die in Schwertberg ansässige Aiserbühne, ebenfalls ein Freilichttheater, war vor fast 40 Jahren der Anlass zum gegenseitigen Besuch. Daraus entstand schließlich die Kulturpartnerschaft der beiden Gemeinden, die im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierte.

Durch die lange Verbundenheit war es selbstverständlich, dass sich in Schiltberg Gastfamilien fanden, die gerne einen Platz für die Freunde aus Schwertberg zur Verfügung stellten.

Nach einer zum Teil sehr kurzen Nacht fand die Sonntagsmesse ebenfalls auf dem Hofberg statt. Unter blauem Himmel feierte Pater Markus zusammen mit den Kirchgängern den Gottesdienst auf der schönen Bühnenanlage. Spontan stellte sich die Familie Moser zur Verfügung, für den Gottesdienst ebenfalls den Shuttlebus des Theaters anzubieten, damit auch ältere Gemeindemitglieder problemlos daran teilnehmen konnten.

Abgerundet wurde der Besuch durch ein Weißwurstfrühstück, den Grundstückseigentümer Albert Lechner mit seiner Familie für die Gäste organisiert hatte. Andreas Birzele sorgte mit seiner Familie dafür, dass niemand hungrig blieb. Auch viele Schiltberger genossen den sonnigen Vormittag auf dem Hofberg.

Bevor die Gruppe aus Schwertberg den Heimweg antrat, wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Angelika Weiß, Vorsitzende des Hofbergvereins, bedankte sich für den Besuch. Walter Stamm, Obmann der Aiserbühne, dankte seinerseits für Gastfreundschaft. Schließlich überreichte der Schwertberger Bürgermeister, Max Oberleitner, ein Bild an seinen Schiltberger Amtskollegen Josef Schreier. Darauf war das erste Zusammentreffen der beiden Bürgermeister 2015 verewigt.

Der Gast wollte damit zum Ausdruck bringen, dass trotz personellen Wechsels die Partnerschaft weiterhin bestehen und ausgebaut werden solle. Der Theaterverein erhielt eine Uhr, auf deren Hintergrund Schwertberg abgebildet ist. Sie wird hinter den Kulissen bei den Umkleiden aufgehängt, damit die Schauspieler stets richtig in der Zeit liegen. Josef Schreier überreichte Geschenke an die Gäste. Weingläser mit dem Schiltberger Wappen sollen beim Genuss des österreichischen Weines an die Partner in Deutschland erinnern.

Gegen 14 Uhr traten die Österreicher die mehrstündige Heimreise an. Nun freuen sich alle Beteiligten auf den Gegenbesuch im nächsten Jahr, um dann auch wieder eine Aufführung der Aiserbühne zu besuchen. (AN)

Der Hofbergverein spielt noch an sieben weiteren Terminen Robin Hood auf der Freilichtbühne. Immer mittwochs, freitags und samstags ab 21 Uhr beginnen die Vorstellungen. Karten gibt es über München Ticket und an der Abendkasse.

