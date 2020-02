Schlägerei beim Kühbacher Brauereifest: Angreifer sollen in Arrest

Plus Zwei junge Männer schlagen und treten ihre Opfer. Vor dem Jugendgericht zeigen sie sich uneinsichtig. Gegen ihre Urteile legen sie Berufung ein.

Sie sollen beim Kühbacher Brauereifest ordentlich ausgeteilt haben: Deswegen mussten sich zwei junge Männer aus Aichach vor dem Aichacher Jugendgericht verantworten. Der Prozess fand aufgrund des jungen Alters der beiden Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es kam zu zwei Urteilen - doch ob die vollstreckt werden, ist vorerst unklar.

Sie hatten im Mai vergangenen Jahres das Kühbacher Brauereifest besucht. Wie Gerichtssprecherin Daniela Lichti-Rödl auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war einer von ihnen gegen Mitternacht in einen Streit verwickelt. Zunächst wurde die Auseinandersetzung nur verbal ausgetragen. Doch dann flogen die Fäuste. Der Angeklagte schlug mehrfach mit der Faust in Richtung seines Kontrahenten, traf ihn aber nicht. Ein Mitarbeiter des privaten Sicherheitsdienstes trennte die beiden schließlich.

Ein Beobachter der Auseinandersetzung hatte Lichti-Rödl zufolge zuvor versucht, die Begleiterin des Angeklagten von dessen Kontrahenten fernzuhalten. Der Angeklagte verletzte daraufhin auch ihn: Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und fügte ihm ein blaues Auge und eine Prellung am Jochbein zu.

Kühbach: Sie schlugen auf ihr Opfer ein und traten es

Daraufhin trennten sich die Wege – vorerst. Denn als wenig später der Angeklagte aus einer Gruppe heraus wiederum seinen ersten Kontrahenten sah, rief er: „Da ist er.“ Er selbst, der zweite Angeklagte und zwei weitere Mitglieder der Gruppe gingen zum Angriff über: Sie schlugen der Gerichtssprecherin zufolge auf ihr Opfer ein und traten es mit ihren Füßen auf Kopf und Körper. Das Opfer erlitt Schmerzen im Gesicht, am Kopf und am Oberkörper und zog sich eine Platzwunde zu. Außerdem traten die Angreifer gegen Knie und Oberschenkel eines Zweiten.

Sie sollen beim Kühbacher Brauereifest ordentlich ausgeteilt haben: Deswegen mussten sich zwei junge Männer aus Aichach vor dem Aichacher Jugendgericht verantworten. Bild: Ralf Lienert (Symbol)

Die beiden Angeklagten zeigten sich nach Angaben der Gerichtssprecherin während des Prozesses „in keiner Weise geständig“ und bezeichneten sich selbst als unschuldig. Richterin Eva-Maria Grosse kam jedoch zu einem anderen Schluss: Nach der Beweisaufnahme hielt sie die Vorwürfe für erwiesen. Sie sprach den einen Angeklagten, der aus ihrer Sicht der Haupttäter war, der versuchten Körperverletzung, der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Er muss zwei Wochen in den Dauerarrest und außerdem 40 Stunden soziale Hilfsdienste leisten. Den anderen Angeklagten verurteilte Grosse wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Woche Dauerarrest. Das Urteil wird vorerst nicht rechtskräftig. Der Gerichtssprecherin zufolge kündigten die Angeklagten noch im Gerichtssaal an, in Berufung zu gehen.

