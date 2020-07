12:36 Uhr

Schlägerei in Aichach: Acht Jugendliche gehen auf Erwachsene los

Nach einer Auseinandersetzung am Aichacher Volksfestplatz zwischen acht Jugendlichen und zwei Erwachsenen gibt es drei Verletzte. Ein Hund beißt zwei der Angreifer.

Aus einer verbalen Auseinandersetzung ist am Freitagabend in Aichach eine Art Schlägerei mit drei Verletzten geworden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 22.15 Uhr auf dem Volksfestplatz ein 41-jähriger Mann, seine Begleiterin mit Hund und eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen aneinander.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung griffen wohl drei Jugendliche den 41-Jährigen an und brachten ihn zu Boden. Anschließend griff der Hund des Pärchens in das Geschehen ein und biss zwei der Angreifer in den Rücken beziehungsweise in das Gesäß. Erste Befragungen führten vor Ort nicht zur Klärung des Hergangs, sondern eher zu gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Schlägerei in Aichach: Ein Teil der Beteiligten am Streit war betrunken

Nach Angaben der Polizei war zumindest ein Teil der Personen betrunken. Was genau passiert ist, will die Polizei jetzt mit Vernehmungen klären. Derzeit gibt es bereits drei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (mswp)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen