Schlägereien in Aichach: Polizei ermittelt fünf junge Täter

Eine Gruppe junge Männer sind im Mai gleich mehrmals in Aichach aufgefallen.

Eine Gruppe junger Männer ist im Mai mehrmals in Aichach aufgefallen. Sie war in Schlägereien verwickelt und verprügelte Passanten. Jetzt hat die Polizei sie ausfindig gemacht.

Die Polizei Aichach hat eine Gruppe junger Männer ausfindig gemacht, die im Mai mehrmals an Gewalttaten beteiligt waren. Zweimal schlugen Jugendliche zu, als Passanten sie aufforderten, leiser zu sein. Dabei waren sie erstaunlich brutal, traten einen am Boden liegenden Mann sogar gegen den Kopf. Ein anderes Mal gab es eine Schlägerei von zwei Gruppen von Jugendlichen auf dem Hit-Parkplatz. „Die Aggressoren sind im Grunde immer die Gleichen“, sagt Polizeihauptkommissar Peter Löffler auf Anfrage der AN-Redaktion. Es seien die gleichen Personen mit wechselnden Mittätern. „Die kennen sich auch untereinander“, so Löffler.

Polizei Aichach: Junge Männer waren bereits mehrfach aufgefallen

Bei den Tätern handelt es sich um drei 17-Jährige, einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen. Die jungen Männer sind laut Polizei mehrfach wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten im Raum Aichach aufgefallen. Die Polizei konnte ihnen auch eine Beteiligung am Angriff gegen Polizeibeamte am 1. November 2019 nachweisen, bei dem zwei Beamte verletzt wurden. (mswp)

