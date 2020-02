07:23 Uhr

Schlagersänger im Interview: Wie ein Rockmusiker zum Ballermann-Star wurde

Exklusiv Patrick Portnicki hatte mit dem "Bierkapitän" den Mallorca-Hit 2019. Am Freitag kommt er nach Aichach. Der 37-Jährige verrät das Geheimnis seines Erfolgs.

Von Sebastian Richly

Patrick Portnicki eroberte mit dem Lied „Bierkapitän“ im vergangenen Jahr den Ballermann. Am Freitag ist der neue Star am Mallorca-Himmel im M-Eins in Aichach zu Gast. Der 37-Jährige, der unter dem Künstlernamen Richard Bier auftritt, erzählt im Interview mit den Aichacher Nachrichten, worauf sich die Besucher in der Paarstadt freuen dürfen, wie er vom Rockmusiker zum Schlagerkönig wurde und welche Verbindung er zum gebürtigen Friedberger Marco Richter (Bundesligaprofi beim FC Augsburg) hat.

Hand aufs Herz, Herr Portnicki – kommt Ihnen Ihr Erfolgssong „Bierkapitän“ nicht langsam zu den Ohren heraus?

Portnicki: Nein, überhaupt nicht. Ich habe jeden Tag mit dem Song zu tun. Ich habe viele Auftritte und bei allen performe ich den Bierkapitän. Ich kann ihn noch hören und es macht mir immer noch Spaß, ihn zu singen. Das kommt hoffentlich auch am Freitag in Aichach so rüber.

Wissen Sie überhaupt, wo Aichach liegt?

Portnicki: Ich war noch nie da, aber ich google alle Orte, in denen ich auftrete. Ich war vor ein paar Wochen in Lauingen an der Donau, das liegt jetzt nicht so weit entfernt.

Weit entfernt liegt geografisch gesehen vielmehr Mallorca, was macht ein Rockmusiker wie Sie am Ballermann?

Portnicki: Ich komme aus der Metalszene bzw. bin immer noch dabei. Ich bin nach wie vor bei meiner Band und spiele auch mit, wenn es zeitlich möglich ist. Erst vor drei Wochen war ich mit auf der Bühne. Mittlerweile gilt mein Hauptaugenmerk aber ganz klar dem Schlager. Das sind eigentlich ganz unterschiedliche Musikrichtungen, aber damit komme ich klar.

Den Bierkapitän zu schreiben, war aber doch bestimmt eine Schnapsidee?

Portnicki: Nein, ich war nicht betrunken, falls Sie das meinen. Ich trinke ohnehin nur sehr wenig Alkohol und war noch nie betrunken. Ich trinke auch gar kein Bier, höchstens zum Anstoßen mit den Fans. Ich hatte den Einfall, und dachte mir, ich will sehen, wie weit ich in dieser Branche komme.

Offensichtlich sehr weit, hätten Sie diesen Erfolg erwartet und was ist das Erfolgsgeheimnis des „Bierkapitäns“?

Portnicki: Ich hatte, als ich den Refrain im September 2016 schrieb, schon eine böse Vorahnung. Ich wusste, das Ding wird mächtig. Zu dieser Zeit habe ich mir viele Ballermann-Hits angehört. Ich wollte etwas über Bier schreiben und etwas mit einer Handlungsaufforderung, aber nichts so Plumpes wie „Put Your Hands Up in the Air“. Es sollte origineller sein, und so sind die Bierbäuche ins Spiel gekommen. Es ist einfach, sich eine Kapitänsmütze aufzuziehen und den Bierbauch zu zeigen. Das Lied ist zeitlos und eher klassisch, sozusagen der Prototyp eines Ballermann-Hits, weil es weggeht von den electrolastigen Songs der letzten Jahre. Die Leute haben sich einfach wieder etwas anderes gewünscht, und dann kam der Bierkapitän. Das ist einfach etwas zum Lachen und die Leute haben ja nicht verlernt, lustig zu sein. Der Song hat einfach den Zeitgeist getroffen.

Aber zunächst kam der Bierkapitän nicht gerade gut an, oder?

Portnicki: Die großen Labels mochten ihn nicht. Er war ihnen zu einfach oder nicht modern genug. Also habe ich mein eigenes Label gegründet und den Song selbst veröffentlicht. Es gab dann das Gerücht, dass ein bekannter Künstler den Bierkapitän covern will. Dann kam Schlagersänger Markus Becker ins Spiel, und wir haben den Song schnell im Duett aufgenommen. Er fand den Song übrigens anfangs auch nicht wirklich gut. Das Gleiche hatte er vor Jahren aber auch über seinen bis dahin größten Hit gesagt.

Kann man von einem Ballermann-Hit eigentlich leben?

Portnicki: Aus Songwriter-Sicht weiß ich es noch nicht genau. Ich schreibe auch Songtexte für einige Newcomer und auch eine bekannte deutsche Schlagersängerin. Von den Auftritten kann ich aber mittlerweile gut leben. 2019 hatte ich ungefähr 60 Auftritte, die meisten in Deutschland. Auf Mallorca habe ich zehnmal performt. Deshalb habe ich in letzter Zeit auch sehr wenig für andere getextet.

Wie ist das so ganz nüchtern am Ballermann?

Portnicki: Das war eine außergewöhnliche Erfahrung. Es ist schon etwas Besonderes, dort mitspielen zu dürfen. Anfangs habe ich mich schon gefragt, wie das wohl werden würde, wenn alle besoffen sind außer mir. So schlimm ist es aber gar nicht. Wenn man auf der Bühne einen guten Job macht, dann kann eigentlich nichts passieren. Mein Auftritt dauert ja auch nicht ewig, mein Programm geht so 35 Minuten.

Waren Sie vorher schon mal auf Mallorca im Urlaub?

Portnicki: Mit meinen Eltern war ich oft auf Mallorca, jedoch nie direkt am Ballermann. Mitte der 90er-Jahre wurde dann „Ballermann 6“ zu einem meiner Lieblingsfilme und als ich 2008 mit Freunden am anderen Ende der Insel im Urlaub war, sind wir rübergefahren mit dem Bus. Beim Aussteigen hat mir erst einmal einer vor die Füße gekotzt.

Unter Ihren Fans sind sicher auch viele Fußballer. Spielst du selbst auch?

Portnicki: Ich bin sehr fußballinteressiert, das war ich schon als Jugendlicher. Ich habe aber keinen Herzensverein, dafür kenne ich aber einige Fußballer, die mir auch ab und zu über die sozialen Medien schreiben.

Darunter ist nicht zufällig ein gewisser Marco Richter, oder?

Portnicki: Marco Richter ist ein super Typ und ein großer Fan von mir. Wir hatten im Sommer Kontakt, nachdem die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM den Bierbauchjubel gemacht hat. Darüber haben wir uns über Instagram ausgetauscht. Der Bierkapitän ist deren Turnierhymne geworden. Auch Luca Waldschmidt (Profi beim SC Freiburg) wird diesbezüglich immer wieder mit dem Bierkapitän in Verbindung gebracht. Es freut mich natürlich, wenn die Profifußballer den Bierkapitän feiern.

Und was feiern die Fußballer im Jahr 2020?

Portnicki: Ich habe einen neuen Hit, der Anfang April veröffentlicht wird. Ich habe den Song auch schon einige Male live gespielt. Die Resonanz war sehr gut. Es geht wieder um Bier, der Text geht direkt ins Ohr. Wenn das Publikum richtig abgeht, spiele ich den neuen Song vielleicht auch in Aichach.

Dann treten Sie auf einer Après-Ski-Party auf. Was ist der Unterschied zur Mallorca-Fete?

Portnicki: Das ist das Gleiche, nur in Grün. Die Leute kommen, um zu feiern. Der Bierkapitän ist auch universell einsetzbar und nicht an den Sommer gebunden.

Was dürfen die Besucher am Freitag sonst noch erwarten?

Portnicki: Mein Auftritt geht um 1 Uhr los und dauert rund 35 Minuten. Danach bleibe ich noch da und erfülle Autogramm- und Fotowünsche, solange bis jeder zufrieden ist. Ich nehme mir gerne die Zeit, das gehört für mich einfach dazu.

Und wann geht es für Sie wieder an den Ballermann?

Portnicki: Am 10. Mai ist Saisoneröffnung – da bin ich dabei.

