11:22 Uhr

Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller im Canada

Florian Weber von den Sportfreunden Stiller kommt mit neuer Band ins Canada nach Obermauerbach. Das erwartet die Zuhörer am 11. Januar.

Mit einem gezielten Trommelschlag geht im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) die besinnliche Zeit am Freitag, 11. Januar, zu Ende. Florian Weber, Schlagzeuger bei den Sportfreunden Stiller, bereitet mit seiner neuen Band Taskete! einen scheppernden Jahresbeginn. Mit von der Partie ist die Münchner Band Instrument, angeführt vom Schrobenhausener Eigengewächs Markus Schäfer, bekannt von Cosmic Casino.

Für Taskete! (Japanisch ungefähr für: Obacht!) hat sich Florian Weber Gitarrist und Sänger Aren Emirze ins Boot geholt, der 22 Jahre und neun Alben lang der Noiserock-Formation Harmful vorstand. Mit ihrem neuen Projekt zeigen sie, dass sie sich auch nach all den Jahren musikalisch neu erfinden können. Dabei verbindet die beiden nicht nur Freude am Lärm, sondern auch der Spaß am Experimentieren mit Pop-Referenzen und pure Spielfreude. Das erste Album von Taskete! erschien im Oktober 2018 bei Millaphon Records.

Instrument, die bereits 2008 aus den Überresten der Indieband Cosmic Casino entstanden, arbeiten derzeit an ihrem vierten Album, das 2019 erscheinen soll. Fans können sich im Canada auf einige neue, noch unveröffentlichte Songs freuen. Mit dem Auftritt in Obermauerbach kehrt nicht nur Bassist und Sänger Markus Schäfer in seinen heimatlichen Dunstkreis zurück. Gitarrist Hubert Steiner, auch bekannt von Bands wie Carpet, ist in Aichach aufgewachsen. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. (AN)

Vorverkauf Karten sind im Vorverkauf unter www.canada-mauerbach.de erhältlich, ebenso beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, sowie an der Abendkasse.

Themen Folgen