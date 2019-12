vor 4 Min.

„Schlenker“ eines Fahranfängers kostet 13000 Euro

18-Jähriger aus Aichach wechselt Spur, ohne zu blinken. Autofahrerin prallt beim Ausweichen in einen Transporter

Rund 13000 Euro Schaden verursachte ein „Schlenker“ eines 18-Jährigen aus Aichach. Er war im Mai mit seinem Auto auf der B17 in Augsburg unterwegs gewesen. Um dem Stau auf einer Ausfahrt auszuweichen, fuhr er kurz zurück auf die B17 und dann erneut auf die Ausfahrtspur. Eine Autofahrerin, die dem 18-Jährigen wegen dieses Manövers ausweichen musste, streifte einen Transporter. Der 18-Jährige fuhr weiter und stand deshalb wegen Unfallflucht vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach.

„Jetzt kracht es gleich“, dachte sich der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters, als er das Fahrmanöver des 18-Jährigen beobachtete. Der sei zuerst auf die Spur für die Ausfahrt gefahren, sagte er vor Gericht aus. Dort stauten sich die Fahrzeuge zurück. Der Angeklagte zog laut dem 38-Jährigen sein Auto wieder auf die B17 und dann zurück auf die zweite Spur der Ausfahrt.

Auf einmal sei der Angeklagte auf ihre Spur gefahren, sagte die 27-jährige Fahrerin aus, die auf der rechten Fahrspur unterwegs war. „Volle Kanne“ sei sie auf die Hupe gegangen und habe gleichzeitig das Auto reflexartig nach links gezogen. Dabei erfasste sie den Transporter auf der linken Fahrspur. Schaden: rund 7000 Euro bei dem Kleintransporter, 6000 Euro beim Auto der 27-Jährigen.

Ihr Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, bestätigte das. Er sei sofort aus dem Auto gesprungen, habe ein Foto von dem Fahrzeug des 18-Jährigen gemacht und ihn auf den Unfall angesprochen, sagte er aus. Durch das offene Fenster habe der ihm auch geantwortet, sei aber einfach weitergefahren, als die Ampel in der Ausfahrt auf Grün schaltete.

Auch der Beifahrer des Kleintransporters rief dem Angeklagten noch zu, dass es einen Unfall gegeben habe. Der 18-Jährige habe ihn zwar angesehen, sagte der Beifahrer aus. Aber: „Mir kam es so vor, als ob er es nicht richtig wahrgenommen hat.“ Er sei jedenfalls mit dem Verkehr weitergefahren.

Der Angeklagte selbst sagte aus, dass er erst, als die Ausfahrt zweispurig wurde, auf die linke Bahn gewechselt habe. „Ich habe das Lenkrad voll eingeschlagen und nach hinten geschaut, ob ich links einbiegen kann.“ Von einem Unfall habe er nichts mitbekommen. Er erinnerte sich, dass er Schreie gehört habe. Die seien jedoch undefinierbar gewesen. „Wir haben uns nicht angesprochen gefühlt und uns nichts dabei gedacht.“ Das bestätigte auch seine Freundin, die auf dem Beifahrersitz saß.

Bei der Polizei hatte sie ausgesagt, dass jemand neben dem Auto an der Scheibe gestanden habe. Sie habe sich bei der Vernehmung so unter Druck gefühlt, dass sie gar nicht mehr in der Lage gewesen sei, ihre Aussage durchzulesen, sagte die Freundin vor Gericht. „Ich habe einfach nur unterschrieben.“

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse war überzeugt, dass der Angeklagte die Spur gewechselt und damit die Autofahrerin tatsächlich zum Ausweichen gezwungen hatte. „Ein Quäntchen Zweifel“ hatte sie, ob der 18-Jährige die Ansprache der beiden Beifahrer wirklich mitbekommen hatte. Sie könne sich vorstellen, das Verfahren gegen eine ordentliche Auflage einzustellen, sagte Grosse schließlich.

Mit „eineinhalb zugekniffenen Augen“ stimmte Staatsanwältin Yvonne Möller dem zu. Die Anregung von Nicole Jehle von der Jugendgerichtshilfe, ein Fahrsicherheitstraining als Auflage zu machen, hielt Verteidigerin Irina Jacob für eine gute Idee. „Spaß macht es auch“, wandte die Jugendrichterin ein. Sie hofft, dass der Angeklagte das Training wirklich aus eigener Tasche zahlen wird. (drx)