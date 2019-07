vor 4 Min.

Schlussakkord der Konzertwoche in Maria Birnbaum

Veranstalter in Sielenbach ziehen durchweg positives Fazit und kündigen eine Fortsetzung an

Bei der ersten Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum zeigte sich wieder einmal, dass der hautnahe Kontakt zwischen Interpreten und Publikum zu einer besonderen Atmosphäre führt. Grandiose Künstler boten ein unvergessliches Erlebnis. Mit einem musikalischen Gottesdienst mit dem Kirchenchor Maria Birnbaum endete die erste Auflage der Konzertwoche. Ein Format, das laut Pater Bonifatius Anklang gefunden hat. Sein Fazit: „Die Woche der Kirchenmusik ist angenommen worden. Die Konzerte hatten einen guten Start und werden im nächsten Jahr fortgeführt.“ Es habe sich gezeigt, dass es möglich ist, auch konzertante Gottesdienste in einer Woche in einem kleineren Ort zu veranstalten.“ Die Zuhörer kamen nicht nur aus dem Wittelsbacher Land, sondern bis aus Augsburg, Kempten und München.

Die letzte dieser Veranstaltungen, die Theresienmesse von Joseph Haydn, war ein würdiger Abschluss der Konzertwoche. Die Veranstaltungen waren allesamt vom Kirchenchor Maria Birnbaum und dem Chor St. Severin aus Garching sowie Dirigent Rudolf Drexl aus Sielenbach und natürlich dem „Hausherrn“, Pater Bonifatius, organisiert worden. Nach den Konzerten sprach auch das Publikum im begeisterten Tenor. Manche Zuhörer hatten jedes Konzert besucht und wünschten sich eine Fortsetzung solcher Initiativen.

Es ging Dirigenten und dem Pater in erster Linie darum, Konzerte zu veranstalten, und nicht darum, Leute in die Kirche zu bringen, die sonst vielleicht nicht kommen würden. Pater Bonifatius sagte: „Wie es scheint, nahmen wir dem einen oder anderen die Schwellenangst vor der Kirche.“ Doch er ergänzte: „Wir haben mit diesen Musikabenden nie missionarische Ziele verfolgt.“ Es sei ihm – neben der Freude an der Musik – vor allem darum gegangen, die Kirche als Begegnungsraum zu nutzen.

Das scheint ihm gelungen zu sein. Denn auch seine Gottesdienste, die mit musikalischer Unterstützung zelebriert wurden, waren weitaus besser besucht als an anderen Abenden. Der Chorleiter hielt es für ein großes Plus, dass die Konzerte auf Spendenbasis stattfanden und diese so „für alle offen sind und jeder zahlt, was er kann und was ihm das Konzert wert ist“.

Den Spannungsbogen weiteten im Schlusskonzert die beiden Trompeter Anton Rast und Hannes Maier, Mitglied der Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorchesters. Den Solistenreigen komplettierten im Gesang Jaewon Yun, Lucia Frank, Anselm Sibig und als Bariton Heeyon Choi.

Am Ende dankte der Pater allen Besuchern und den vielen Helfern bei der Organisation der Konzertwoche. Pater Bonifatius und Chorleiter Rudolf Drexl wollen auch im nächsten Jahr wieder eine Woche der Kirchenmusik anbieten. Beide Chöre haben angekündigt, mit Freude dabei zu sein. (riem, Archivfoto: Erich Echter)"Kultur Seite 3

