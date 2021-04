vor 21 Min.

Schmierereien an der Aichacher Kirchenwand: Polizei ist ratlos

Plus Seit Ostern prangen Schmierereien an der Wand der Aichacher Stadtpfarrkirche. Die Ermittlungen der Polizei sind ins Leere gelaufen. Was die Stadtpfarrei nun tut.

Von Carmen Jung

Es war eine böse Überraschung, und das ausgerechnet am Ostersonntag. Gegen 8 Uhr entdeckte Mesner Martin Ruhland auf der Aichacher Kirchenwand am Schlossplatz böse Schmierereien. In großen roten Lettern prangt dort seither unter anderem der Schriftzug: "Heuchlerkirche = Kinderschänder". Die Gottesdienstbesucher zeigten sich entsetzt. Die Hoffnung von Stadtpfarrer Herbert Gugler, der Täter könnte schnell gefasst werden, hat sich nicht erfüllt.

