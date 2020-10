vor 35 Min.

Schmuck-Diebstahl: Kripo-Beamtinnen ermitteln acht Jugendliche als Täter

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus wird Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei auf die Spur der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren gekommen ist.

Bei einem Wohnhauseinbruch in Nannhofen (Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck) im Mai diesen Jahres wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt. Zwei Beamtinnen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben nun laut Mitteilung nach mehreren Monaten andauernder, intensiver Recherchen, acht dringend jugendliche Tatverdächtige zu ermitteln. Nahezu das gesamte Diebesgut sie wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben worden.

Anonymer Hinweis bringt Kripo auf die Spur der jungen Einbrecher

Der ausschlaggebende Hinweis auf die Gruppe sei im Juni eine anonyme Mitteilung gewesen, so die Polizei: Jemand hatte mitbekommen, wie sich zwei Jugendliche mit einem Einbruch profiliert hatten und meldete dies. Die Beteiligung am Einbruch wurde den acht aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammenden, männlichen Tatverdächtigen durch umfangreiche Vernehmungen, Durchsuchungen und technische Auswertungen nachgewiesen. Das Diebesgut wurde bei Hausdurchsuchungen und in einem Erddepot in einem Waldstück nahezu vollständig aufgefunden.

Einbruchswerkzeug wird aus der Maisach geborgen

Bei einer Suchaktion der Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei wurde das Tatwerkzeug für den Einbruch im Oktober aus der Maisach geborgen. Gegen die acht dringend tatverdächtigen Jugendlichen, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 18 Jahre alt waren, werde nun ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl geführt, so das Polizeipräsidium Oberbayern in einer Mitteilung. (cli)

