15.02.2020

Schneitbacher Wehr ehrt langjährige Mitglieder

„Wia dahoam“ fühlte sich der Aichacher Feuerwehrreferent Peter Meitinger bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberschneitbach. Er sprach im Stadtteil von großen Investitionen im nächsten Jahr. Für den Vorsitzenden Stefan Koppold, der den Verein mit 119 Mitgliedern führt, war 2019 ein voller Erfolg. Neben zahlreichen Veranstaltungen freute man sich besonders über die neuen Schutzanzüge. Schriftführer Joachim Lichtenstern legte einen ausführlichen Bericht vor.

Als Kommandant könne man sich auf die Truppe, die bei sechs Einsätzen und zahlreichen Übungen erschienen ist, stets verlassen, meinte Josef Weber. Als Neumitglieder konnte man Celine Gerbl und Manuel Reischl gewinnen.

Mit großem Lob verkündete man zwei erfolgreiche Teilnehmer des Gruppenführerlehrgangs in Geretsried. Sebastian Negele und Justus Zederer wurden zum Löschmeister befördert.

Für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Tobias Buchner ausgezeichnet. 18 Jahre engagierten sich Stefan Lichtenstern als Kassenwart und Josef Vetterle als Zeugwart. Nach dem Kassenbericht vom neuen Kassenwart Daniel Müller verlieh Kreisbrandrat Christian Happach das silberne Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes an Reinhard Edler, Peter Riemensperger, Matthias Märkl und Andreas Settele für ihre langjährige Zeit im Vorstand.

Stefan Koppold teilte noch mit, dass der Florianstag am 9. Mai in Oberschneitbach stattfindet. (AN)

