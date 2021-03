18:01 Uhr

​Schnell aus Unterwittelsbach will Tiertransporte erträglich gestalten

Plus Das Familienunternehmen Schnell aus Unterwittelsbach wickelt Tiertransporte in ganz Süddeutschland ab. Josef Schnell erklärt, wie er die Tiere schützen will.

Von Manfred Zeiselmair

Der Transport von Nutztieren ist in den vergangenen Jahren oft in die Kritik geraten. Tierschützer bemängeln nicht artgerechte, stundenlange Transporte in überfüllten und unzureichend ausgestatteten Fahrzeugen sowie unqualifizierte Transporteure. Sie sprechen von Tierquälerei und fordern langfristig – insbesondere für Langstrecken – ein gänzliches Verbot von Lebendtiertransporten. Das kann sich der gelernte Metzgermeister und Viehhändler Josef Schnell aus dem Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach nicht vorstellen. Er investiert stattdessen in technische Verbesserungen.

Schnell wurde schon als "Mörder" beschimpft

Schnell hat sich vor etwa 15 Jahren neben dem Vieh- und Fleischhandel auf den Transport von Nutztieren spezialisiert. Mittlerweile sind er, Ehefrau Helga und die Söhne Dominik und Philipp auf vier modernen Lastzügen hauptsächlich in Süddeutschland unterwegs. Während der 29-jährige Dominik Schnell Kälber und Schweine transportiert, hat es der Rest der Familie mit Ferkeln, Schweinen und Rindern zu tun. Josef Schnell betont: „Uns liegt das Wohl der transportierten Tiere sehr am Herzen.“ Schon im eigenen Interesse tue man alles, damit diese wohlbehalten von A nach B kommen. „Einige wenige schwarze Schafe rücken unsere ganze Branche in ein schlechtes Licht“, findet Schnell. Er und seine Familienangehörigen seien auf ihren Fahrten immer wieder unbegründeten Beleidigungen ausgesetzt. Das reicht vom ausgestreckten Mittelfinger bis zu Beschimpfungen als „Mörder“ und „Tierschänder“. Sogar einen Drohbrief habe er schon im Briefkasten gefunden, wie er erzählt.

Jüngst präsentierte der Unternehmer seine neueste Investition. Dabei betonte er: „Unsere Fahrzeuge sind speziell für den gewerblichen Tiertransport zugelassen und erfüllen höchste Qualitätsstandards.“ Auf dem Unterwittelsbacher Betriebshof des Familienunternehmens glänzt an diesem Nachmittag eine auffällig lackierte Scania-Sattelzugmaschine mit „einem der modernsten Sattelaufleger“ um die Wette. Allein der Alu-Spezialaufbau der Firma Finkl aus dem schwäbischen Bissingen hat Schnell knapp 200.000 Euro gekostet. Der Unternehmer spricht von einer „Investition für das Tierwohl und für die Zukunft“. Den neuen Sattelzug lenkt von nun an der 21-jährige Philipp Schnell, um damit Ferkel von den Zucht- zu den hiesigen Mastbetrieben oder von dort Schweine zu den süddeutschen Schlachtereien zu transportieren.

Die neueste Zugmaschine hat eine Sprühanlage und Ventilatoren

Der jüngste Sohn ist stolz auf das neue Fahrzeug, das mit vielen Vorteilen gegenüber seinem Vorgänger-Zug punktet: Je nach Bedarf können die Transportebenen von maximal vier (bei Schweinen) bis auf fünf (bei Ferkeln) erweitert werden. Damit ist mehr Platz. Dadurch liege die maximale Transportkapazität bei Schweinen (laut EU-Vorschrift 0,55 Quadratmeter pro Tier) in 16 Boxen nunmehr bei 200 Stück, bei Ferkeln (laut EU 0,21 Quadratmeter) in 21 Boxen bei etwa 690 Stück. Der Sattelaufbau sei mit 43 Frischluft-Ventilatoren („fast doppelt so viele wie vorgeschrieben“) ausgestattet. Zudem sorge eine eingebaute Sprühanlage mit Absaugung auch bei heißesten Temperaturen für ein gutes Raumklima. Die ständige Versorgung mit temperiertem Trinkwasser gewährleisteten ein 400-Liter-Tank und zahlreiche Trinknippel. Für ein gefahrloses Be- und Entladen sorge eine doppelt ausfahrbare Laderampe. Nicht zuletzt sei durch die Anschaffung des Einraumtransporters auch die Zeit für die aufwändige Innenreinigung nahezu halbiert worden.

Josef Schnell ist überzeugt, dass man in Deutschland auch in den kommenden Jahren auf Tiertransporte nicht verzichten könne: „Schon jetzt ist die moderne Landwirtschaft so spezialisiert, dass Zucht und Aufzucht meist an anderen Orten stattfindet als die Mast. Aus wirtschaftlichen Gründen werden große Schlachthöfe weiter wachsen und kleine können nicht mehr mithalten“, erklärt er. Für Schnell ist diese Entwicklung die Folge einer Politik, über die er nicht glücklich sei, obwohl er letztendlich davon lebe. „Wir sind als Transporteure halt ein Teil dieser geschaffenen Struktur“, sagt er.

Josef Schnell schlachtet noch selbst

Beim Thema Schlachthof kann Josef Schnell übrigens ein Wörtchen mitreden: Am Standort der ehemaligen Metzgerei seiner Eltern in Schrobenhausen betreibt er zusätzlich einen kleinen Schlachtbetrieb. Dort werden pro Woche etwa 10 bis 15 Stück Großvieh – oft aus biologischer Haltung – für Gastwirte, Metzgereien und Hofvermarkter aus der Region geschlachtet.

