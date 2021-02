17:39 Uhr

Schnelles Internet: Aichach will in neues Förderprogramm einsteigen

Plus Bei der digitalen Infrastruktur muss Aichach dran bleiben. Darüber ist sich der Aichacher Bauausschuss einig. Der Masterplan soll fortgeschrieben werden.

Von Claudia Bammer

Die digitale Infrastruktur im Aichacher Stadtgebiet muss weiter ausgebaut werden, fordert die CSU-Stadtratsfraktion. Sie hat dazu zwei Anträge gestellt, die jetzt im Bauausschuss Thema waren.

Die CSU hat beantragt, den Masterplan der Stadt für den Breitbandausbau neu zu erstellen oder anzupassen. Er soll die Basis für eine einheitliche Strategie für das gesamte Stadtgebiet sein. Wie Stefan Westermayr, Referent für Digitalisierung, in der Sitzung erläuterte, gehe es vor allem darum, die strukturschwächeren Ortsteile ins Boot zu holen. Als "ambitioniertes Ziel" nannte er bis 2027 eine Versorgung von 90 Prozent des Stadtgebiets mit passiver Glasfasertechnik.

Gerhard Wintermayr, Breitbandpate in der Stadtverwaltung, berichtete von den Aktivitäten der Stadt in den vergangenen zwölf Jahren. Derzeit sind seiner Aussage nach in fast allen Bereichen Geschwindigkeiten von 100 Megabit pro Sekunde möglich, mit Ausnahme von Ortsrandlagen. Die Stadt hat außerdem im Rahmen des Höfebonus die umliegenden Weiler bereits mit Glasfaser ausgebaut. Derzeit steht hier noch der Bereich Neumühle und Neuhöfe aus. Glasfaser ist auch in den Gewerbegebieten Aichach-Süd und Ecknach an der B300 verlegt, im interkommunalen Gewerbepark Acht300 sind es Lichtwellenleiter.

Masterplan für die Leerrohrverlegung in Aichach

Parallel dazu ist mit Fördermitteln 2018 ein Masterplan für die Leerrohrverlegung erstellt worden. Er wird immer dann zurate gezogen, wenn Tiefbauarbeiten anstehen. Dann werden möglichst Leerrohre für Glasfaserkabel mit verlegt, um Kosten zu sparen und auf die Art im Laufe der Zeit eine glasfasergeeignete Infrastruktur im Besitz der Stadt aufzubauen. Geschehen ist das zuletzt zum Beispiel in der Oberen Vorstadt oder in der Bahnhofstraße.

Nun will die Stadt in das neue Förderverfahren nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie einsteigen. Deren Ziel sind Übertragungsraten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde für Gewerbe und 200 Gigabit für private Anschlüsse. Das Förderverfahren umfasst neun Schritte.

Die ersten Schritte sind beschlossen

Wintermayr schlug vor, zunächst die ersten beiden - Bestandsaufnahme und Markterkundung - anzugehen. Übernehmen soll das für 5500 Euro das Büro Corwese, mit dem die Stadt schon öfter zusammengearbeitet hat. Parallel dazu könnte diese auch Vorschläge für ein potenzielles 5G-Netz unterbreiten und weitere Förderprogramme ausloten, so Wintermayr. Mit dieser Vorgehensweise war der Ausschuss einstimmig einverstanden. Die Ergebnisse sollen dann dem Ausschuss vorgelegt werden, um über die weiteren Schritte zu beraten.

Die CSU wollte außerdem, dass Bauausschuss oder Stadtrat der Leerrohrverlegung für Glasfaser zur Vereinfachung künftig nicht mehr zustimmen müssen. Wintermayr wies darauf hin, dass dann die Geschäftsordnung angepasst werden müsste. Weil bei Tiefbaumaßnahme ohnehin für die einzelnen Sparten Beschlüsse notwendig sind, könnte die Leerrohrverlegung dort mit erledigt werden. Beschlüsse seien außerdem oft nötig, um Zuschüsse zu bekommen. Damit war der Ausschuss einstimmig einverstanden.

Bei neuen Baugebieten ist Telekom am Zug

Die CSU hatte außerdem beantragt, neue Baugebiete grundsätzlich mit passiver Glasfasertechnik zu erschließen. Dafür sei zunächst grundsätzlich die Deutsche Telekom zuständig, erklärte Wintermayr. Der Ausschuss einigte sich darauf, dass neue Baugebiete künftig mit Glasfasertechnik erschlossen werden sollen, wenn das nicht schon die Telekom macht.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen