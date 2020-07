vor 31 Min.

Schnelles Internet: Gibt es in Kühbach weiße Flecken?

Das Internet für jedes Gebäude in Kühbach wird untersucht

Die Marktgemeinde will sich am Förderprogramm „Bitratenanalyse für Kommunen“ beteiligen. Dabei werden die Entwicklung des Breitbandausbaus für jedes Gebäude in der Kommune und Schwächen des Netzwerks dargestellt.

Netzversorgung: Kühbach will weiße Flecken ausfindig machen

Wie die Gemeinde mit sogenannten weißen Flecken, also einer Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde, umgehen wird, entscheidet der Kühbacher Gemeinderat, wenn das Ergebnis der Analyse vorliegt. Das Gremium beauftragte am Dienstag die Breitbandberatung Bayern damit, die Gemeinde beim Stellen des Förderantrags zu unterstützen. Die Kosten in Höhe von rund 50.000 Euro für die Analyse werden mit Fördergeldern finanziert. (AZ)

