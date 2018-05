vor 20 Min.

Schnelles Internet für Pöttmeser Kernort

Telekom will Versorgung für rund 800 Haushalte auf eigene Kosten ausbauen

Von Nicole Simüller

Bis Jahresende läuft im Markt Pöttmes der Internetausbau durch die Firma DSL Mobil. Dabei wurden vor allem die noch unzureichend versorgten Gebiete berücksichtigt. Der Kernort ist von dem Ausbau deshalb nur zum Teil betroffen, was bei manchen Anwohnern auf Unverständnis stieß. Jetzt zeichnet sich der nächste Schritt bei der Versorgung mit zeitgemäßen Internetverbindungen ab.

Wie am Dienstag im Gemeinderat bekannt wurde, hat die Telekom angekündigt, das Netz im Kernort auf eigene Kosten auszubauen. Rund 800 Haushalte sollen dem Unternehmen zufolge davon profitieren. Welches Gebiet exakt betroffen ist, teilte das Unternehmen auf Nachfrage der Gemeinde bislang nicht mit. Sobald nähere Erkenntnisse dazu vorliegen, solle die Öffentlichkeit informiert werden, kündigte Bürgermeister Franz Schindele an.

Internetnutzern im Ausbaugebiet verspricht die Telekom: „Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer.“ Das Tempo beim Herunterladen von Daten steige auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde, beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit. Das Unternehmen will in Pöttmes zehn Kilometer Glasfaser verlegen und neun Verteiler aufstellen oder technisch aufrüsten. Durch die Vectoring-Technik seien höhere Bandbreiten möglich. Ab der zweiten Jahreshälfte seien dank Super-Vectoring sogar Geschwindigkeiten bis zu 250 Megabit pro Sekunde möglich. Wer das schnellere Internet nutzen will, muss entweder einen Vertrag mit der Telekom abschließen oder schon bestehende Verträge anpassen. Wer eine Nachricht erhalten möchte, wenn die neuen Anschlüsse gebucht werden können, kann sich im Internet unter www.telekom.de/schneller registrieren.

So sehr sich die Gemeinde über die Nachricht freut, dass das Unternehmen den Kernort mit schnellerem Internet ausstatten will, so schlecht ist sie inzwischen auf die Telekom zu sprechen, wenn es um den Glasfaseranschluss für das Rathaus geht. Schon Ende Oktober sollte dieser zur Verfügung stehen (wir berichteten). Seitdem wurde die Gemeinde mehrfach vertröstet – zuletzt auf Mitte Juli 2018. Hummel sprach am Dienstagabend von einer „sehr ärgerlichen Geschichte“. Der Verteiler stehe nicht weit vom Rathaus entfernt. Das Glasfaserkabel müsse lediglich über den Rathaus-Parkplatz gezogen werden. „Wir haben auf dem Kupferkabel keine Kapazität mehr“, so Hummel. Er kündigte an: „Wir werden über Rechtsanwälte weitere Schritte einleiten.“

Die Lechwerke (LEW) werden in ihrem Netzgebiet im Markt Pöttmes – also in Ebenried, Echsheim, Kühnhausen, Osterzhausen, Reicherstein, Stuben und Wiesenbach – die Straßenlampen tauschen: Bei 34 Laternen werden wieder konventionelle Leuchtmittel, bei 136 stattdessen LED-Leuchten eingesetzt. Die Gemeinde schließt dazu einen neuen Vertrag über acht Jahre mit der LEW. Die jährlichen Kosten: knapp 8000 Euro brutto – 6000 Euro mehr als bisher. Die LEW prognostiziert jedoch eine Einsparung bei den Energiekosten von über 7000 Euro und einen um 35000 Kilowattstunden geringeren Energieverbrauch pro Jahr. (nsi)

Themen Folgen