Schönbacher klagen über unerlaubte Abkürzung am Maibaum

Am Maibaum in Schönbach kürzen manche Verkehrsteilnehmer ab. Das Bild zeigt die Einmündung in die Ulrichstraße, den Maibaum und rechts die Spuren der Abkürzer über den Rasen.

Zuhörer der Bürgerversammlung in Schönbach kritisieren, dass manche Autofahrer rechts am Maibaum vorbei fahren. Der Bürgermeister will Abhilfe schaffen.

Von Johann Eibl

Im westlichen Bereich der Gemeinde Hollenbach planen zwei Unternehmen zwei Photovoltaikanlagen auf dem Areal zwischen Hirschbach, Igenhausen und Schönbach. Sie haben eine Größe von 11,8 und 11,2 Hektar. Bei der Bürgerversammlung in Igenhausen war die Diskussion über das Projekt erneut aufgeflammt, obwohl wenige Wochen zuvor erst eine Infoveranstaltung dazu im Sportheim stattgefunden hatte. Bei der Versammlung am Montagabend in Schönbach hingegen sprach nach dem Bericht des Bürgermeisters niemand die Angelegenheit an, obwohl eine der Anlagen auf Schönbacher Flur entstehen soll.

Bisher war es stets so, dass Bürgerversammlungen in Schönbach in der Schlossgaststätte Aechter über die Bühne gingen. Diesmal fand die Gemeinde im Feuerwehrhaus „Unterschlupf“, wie sich Bürgermeister Franz Xaver Ziegler ausdrückte. Der Ort hat sieben Einwohner weniger als vor einem Jahr, jeweils 150 davon sind männlich und weiblich. Ein Gleichstand also wie in Igenhausen. Gut 30 waren zur Versammlung gekommen, also in etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Unter ihnen war mit Hans Riß auch der ehemalige Bürgermeister, der hier zuhause ist. Der Gemeinderat war zur Hälfte vertreten.

Wie es bei der Erweiterung des Baugebiets am Herschbach weitergeht

Ziegler ging in seiner Rückschau auf die Erweiterung des Baugebiets am Herschbach ein. 2019 wolle man für die Planung nutzen und 2020 für die Erschließung. Die gesamte Fläche befinde sich im Besitz der Gemeinde; wie viele Bauplätze dort entstehen werden, das sei noch offen. In Motzenhofen wurde die Straße in Richtung Walchshofen ausgebaut – mit einem Radweg, der vielleicht von fünf Leuten im Jahr genutzt werde, wie ein Landwirt kritisierte. Ziegler verwies auf die rechtliche Lage: „Ohne Gehweg wäre die Straße nicht saniert worden.“

Wie sieht die Zukunft der Wertstoffsammelstelle aus? Ein Zuhörer nahm dabei Bezug darauf, dass zum Jahreswechsel die gelbe Tonne eingeführt wurde. Michael Haas, der Zweite Bürgermeister von Hollenbach und im Landratsamt in Aichach als Sachgebietsleiter der kommunalen Abfallwirtschaft tätig, äußerte sich dazu so: „Wir schauen das dieses Jahr an, nächstes Jahr fällt eine Entscheidung.“ Ferner war zu hören, dass viele Leute nun auch eine Papiertonne bestellen würden. Damit wäre für sie die Fahrt zu einer Sammelstelle weitgehend hinfällig.

Gemeinderat wird sich mit Bauschuttdeponie in Hirschbach beschäftigen

Die Genehmigung für die Bauschuttdeponie in Hirschbach läuft im Sommer aus. Zunächst will der Bürgermeister im Landratsamt erfahren, welche Auflagen danach zu erfüllen sind. Dann wird sich der Gemeinderat damit befassen.

Wer in Schönbach vom Turmweg her zur Kreisstraße fährt, kommt am Maibaum vorbei. Wie man anhand eines Bildes, das herumgereicht wurde, sehen konnte, nehmen einige Verkehrsteilnehmer eine kleine Abkürzung und fahren verbotenerweise rechts am Maibaum vorbei. Franz Xaver Ziegler sagte: „Das schauen wir uns an, da finden wir eine Lösung.“ Manfred Stark, Mitglied des Gemeinderats, ergänzte, dass es sich hier bei 70 Prozent der Fahrer um Einheimische handle.

Winterdienst sorgt für harsche Kritik

Der Winterdienst hatte in den vergangenen Wochen reichlich Aufgaben zu lösen, nicht allein in der Gemeinde Hollenbach. Ein Besucher der Versammlung empörte sich: „Ein Fahrer kann das Fahren gar nicht.“ Er warf diesem Mitarbeiter der Kommune vor, Schnee so vor seiner Einfahrt aufzuhäufen, dass er nicht mehr herausfahren könne. Die Angelegenheit, bei der offensichtlich persönliche Aversionen eine Rolle spielen, soll nun bei einem Telefonat geklärt werden.

Dass Hunde Straßen und Wege verschmutzen, wird oft beklagt. In Schönbach aber sorgen Pferde für Ärger. Vielleicht helfe es, wenn darauf mal im Gemeindeblatt hingewiesen werde, hieß es. Eine weitere Forderung: der Bach am Rindermoos solle ausgeräumt werden.

