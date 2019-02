11:07 Uhr

Schreinerei brennt: Schaden beträgt über 100000 Euro

Stundenlang waren die Feuerwehrleute aus Adelzhausen, Heretshausen und Irschenhofen mit den Löscharbeiten in Adelzhausen beschäftigt. Hier war eine Schreinerei in Brand geraten.

Die Feuerwehr in Adelzhausen ist den ganzen Donnerstagvormittag im Einsatz. Mehrere Atemschutztrupps sind vor Ort. Wie es zu diesem Brand kam.

Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr am Donnerstag in Adelzhausen. Dort war in den frühen Morgenstunden eine Schreinerei in Brand geraten. Als die Helfer von der Feuerwehr gegen 7 Uhr den Einsatzort erreichten, fanden sie eine stark verrauchte Werkstatt vor. Laut Eigentümer befanden sich keine Leute mehr im Gebäude, sodass sofort mit der Suche nach dem Brandherd begonnen werden konnte. Zwei bereits ausgerüstete Atemschutztrupps erkundeten das Haus. Sie fanden den Brandherd und löschten ihn, sodass das Feuer schnell unter Kontrolle war. Die größere Arbeit verursachte der Spänebunker, wie die Feuerwehr berichtet. Er musste per Hand leer geräumt werden, um Glutnester abzulöschen.

Technischer Defekt ist wohl für Brand in Schreinerei verantwortlich

Warum das Feuer ausgebrochen war, konnte die Feuerwehr nicht mit Gewissheit sagen. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt aus. Die gesamte Schreinerei wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

In der Schreinerei in Adelzhausen hat es gebrannt. Bild: Benjamin Müller, Feuerwehr Adelzhausen

Brand in Schreinerei: Feuerwehrleute aus Ortsteilen nachalarmiert

Weitere Feuerwehrleute aus Heretshausen, Irschenhofen und First Responder wurden nachalarmiert, weil die Arbeiten nur mit Atemschutz zu bewältigen waren. Desweiteren war die Feuerwehren aus Aichach, Dasing, Sielenbach, Rieden/Tattenhausen, Wessiszell, Friedberg, Obergriesbach und Eurasburg vor Ort. Nach etwa fünf Stunden konnte die Schreinerei dem Eigentümer wieder übergeben werden. Feuerwehrkommandant Helmut Müller bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir waren den ganzen Vormittag im Einsatz“. Die Adelzhausener Feuerwehr wartet indes noch immer auf ein neues Löschfahrzeug vom Bund, wie es hieß. Am gebrauchten Löschfahrzeug aus Stätzling seien immer wieder diverse Reparaturen nötig. (AN)

