Schrobenhausen: Betrunkener Autofahrer beleidigt Arzt und Polizisten

Ein betrunkener Autofahrer aus dem Kreis Aichach-Friedberg beleidigte in Schrobenhausen Polizisten und einen Arzt aufs Übelste. Schon vorher fiel er negativ auf.

Ein betrunkener Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist am frühen Montagabend in Schrobenhausen negativ aufgefallen. Zeugen riefen bei der Polizei an, nachdem sie den 58-Jährigen beobachtet hatten, wie er in die Michael-Thalhofer-Straße fuhr, parkte, neben sein Auto torkelte und in den Grünstreifen urinierte. Der Versuch weiterzufahren, klappte nicht.

Mann aus Aichach-Friedberg hatte bereits keine Fahrerlaubnis mehr

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten den Grund dafür später fest. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Er beleidigte die Polizisten und den Arzt, der ihm Blut abnahm, laut den Beamten mehrfach aufs Übelste. Seine Fahrerlaubnis war ihm früher schon entzogen worden. Der Mann muss sich jetzt nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Beleidigung verantworten. (nsi)

