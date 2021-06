Einbruch: Unbekannte brechen in eine Firma in Schrobenhausen ein

Bei einer Firma in Schrobenhausen hebeln unbekannte Täter ein Fenster auf. Sie stehlen Bargeld und verursachen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Unbekannte sind in eine Firma an der Münchener Straße in Schrobenhausen eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Dienstag, 8. Juni, auf Mittwoch, 9 Juni, wurde aber erst am Mittwoch entdeckt. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Einbruch in Schrobenhausen: Polizei bittet um Hinweise

Dort erbeuteten sie Bargeld im Wert von rund 100 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Schrobenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08252/8975-0. (kneit)