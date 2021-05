Einer biegt ab, die anderen bremsen, dann kracht es

Weil ein Auto abbiegt, müssen andere bremsen. Ein 25-Jähriger aus dem Raum Pöttmes bemerkt das zu spät. Es kommt zu einem Auffahrunfall in Schrobenhausen.

Drei Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag in Schrobenhausen in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Ein 25-Jähriger aus dem Raum Pöttmes hatte zu spät bemerkt, dass Autos vor ihm gebremst hatten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.30 Uhr in der Pöttmeser Straße. Vor dem 25-Jährigen fuhren mehrere Autos. Ein vorausfahrender Wagen bog auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein. Daraufhin bremsten die Fahrer der beiden nachfolgenden Autos. Der 25-Jährige bemerkte das zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf den Wagen einer 41-jährigen Schrobenhausenerin auf. Dieser wurde wiederum auf das Auto eines 27-jährigen Schrobenhauseners geschoben.

Bei dem Auffahrunfall in Schrobenhausen wird niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Allerdings wurden alle drei beteiligten Autos beschädigt. Angaben zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: