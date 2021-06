Junge Kraftradfahrerin bei Unfall in Schrobenhausen schwer verletzt

Eine 16-Jährige stürzt mit ihrem Leichtkraftrad, als sie in Schrobenhausen einen Kreisverkehr verlässt. Die Frau verletzt sich schwer und muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Schrobenhausen hat sich eine 16-jährige Kraftradfahrerin schwer verletzt. Sie war am Donnerstag gegen 15 Uhr mit ihrer gleichaltrigen Freundin nahe des Kreiskrankenhauses unterwegs. Dort fuhren beide mit ihren Leichtkrafträdern in den Kreisverkehr. Diesen wollten sie in Richtung Bürgermeister-Götz-Straße wieder verlassen. Wie die Polizei berichtet, stürzte dabei die vorausfahrende 16-Jährige und blieb auf der Straße liegen.

Unfall in Schrobenhausen: 16-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus

Ihre hinterherfahrende Freundin konnte den Unfall beobachten. Die 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins nahe gelegene Kreiskrankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bei ihr nicht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. (kneit)

