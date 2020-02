Schromlachias Kinderprinz Alexander Huber ist ein Pöttmeser

Plus Alexander Huber aus Pöttmes ist Kinderprinz bei der Faschingsgesellschaft Schromlachia. Der 13-Jährige ist nicht das erste „königliche Mitglied“ seiner Familie.

Der 13-jährige Alexander Huber aus Pöttmes erlebt gerade ganz schön stressige Zeiten. Neben dem normalen Schulstress, den ein Achtklässler ohnehin schon hat, muss er auch noch insgesamt 40 Auftritte als Kinderprinz der Schrobenhausener Faschingsgesellschaft Schromlachia meistern. Das macht ihm jedoch nichts aus. Denn er ist mit viel Spaß dabei.

Beim Proklamationsball der Schromlachia Anfang November 2019 wurde das Geheimnis gelüftet: Das Kinderprinzenpaar ist Alexander I. aus Pöttmes und Prinzessin Emily I. (Krammer) aus Langenmosen. Die beiden kennen sich über die Faschingsgesellschaft, bei der Alexander seit Herbst Mitglied ist. Sein Bruder Maximilian war 2018 schon Kinderprinz der Schromlachia. Mit seiner Prinzessin Emily versteht Alexander sich ganz gut, wie er erzählt.

Alexander spielt in seiner Freizeit Tischtennis, doch zur Faschingssaison ist er aufs Tanzen umgestiegen. Bild: Bettina Huber

Die Faschingssaison begann für das Prinzenpaar nach den Sommerferien

Anders als für normale Faschingsfans begann die Saison für das junge Prinzenpaar bereits nach den Sommerferien. Von da an trainierten die beiden Jugendlichen zweimal die Woche. Das Programm der Kinder- und Jugendgarde steht dieses Jahr unter dem Motto: „Schromlachia im Land des Lächelns“. Die junge Garde entführt dabei ihre Zuschauer in den asiatischen Raum – ebenso das Prinzenpaar bei seinen Tänzen.

Insgesamt hat der junge Prinz drei Tänze, das Finale und einen Ausmarsch im Repertoire: Neben dem Walzer, bei dem der Kinderprinz mit seiner Prinzessin auf „Reflection“ von Christina Aguilera aus dem Disneyfilm „Mulan“ über das Parkett schwebt, und einem Showtanz auf das Lied „China in Your Hands“ von Pinbal hat er auch noch eine sogenannte Boysnummer, wie er erzählt. Dabei tanzt er mit vier weiteren Jungs auf „Gentlemen“ von PSY. Auch im Finale wird auf PSY getanzt, und zwar auf das bekannte Lied „Gangnam Style“. Anschließend folgt der Ausmarsch, dabei marschieren alle zusammen auf das Lied „Lotusblume“ von Tobee aus.

Nervosität des Kinderprinzen legte sich nach ersten Auftritten

Das Kinderprinzenpaar tanzt trotz seines jungen Alters schon vor großem Publikum. Die Nervosität hat sich bei Alexander nach den ersten Auftritten mittlerweile gelegt. „Aber vor dem Inthroball war ich schon ganz schön aufgeregt“, sagt der 13-Jährige. Das Tanzen macht ihm trotz der Nervosität und des vielen Trainings viel Spaß. Er sagt, er möchte auch nach dieser Saison bei der Faschingsgesellschaft weitertanzen.

Auch außerhalb der Schromlachia ist der Pöttmeser sehr aktiv. Seine Hobbys Tischtennis und Fußball kommen auch jetzt während der Faschingszeit nicht zu kurz. Er gehe dennoch regelmäßig ins Training, erzählt er. Beides spielt er beim TSV Pöttmes. Die Reaktionen seiner Freunde auf sein eher ungewöhnliches Hobby, das Tanzen, fielen zuerst eher skeptisch aus. „Anfangs haben meine Freunde noch gelacht, aber jetzt finden sie es eigentlich ganz cool“, verrät der 13-Jährige. Auf die Nachfrage, ob neben seinen Hobbys und den Auftritten als Faschingsprinz nicht die Schule etwas zu kurz kommt, lacht er nur und sagt: „Nein, das klappt schon alles.“

Etwa 30 Auftritte warten noch auf das Kinderprinzenpaar der Schromlachia

Bis jetzt hat das junge Prinzenpaar bereits neun Auftritte, unter anderem in Schrobenhausen, Dasing und auf dem Gardetreffen in Aichach gemeistert. Aber etwa 30 Auftritte warten in den kommenden Wochen noch auf die beiden. Meistens fänden sie an den Wochenenden statt, sagt Alexander.

Doch manchmal tanzen er und seine Prinzessin auch unter der Woche, dann zum Glück aber meist am Nachmittag. Daher verpasst der Realschüler der Franz-von-Lenbach-Schule in Schrobenhausen nicht allzu oft den Unterricht. Doch am Weiberfasching kriegt der 13-Jährige schulfrei, denn da haben er und seine Prinzessin gleich mehrere Auftritte in unterschiedlichen Schulen, erzählt er. Auch auf dem Pöttmeser Faschingsumzug Mitte Februar sind die beiden dabei.

