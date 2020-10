vor 6 Min.

Schüler im Alltag mehr unterstützen

Neue Kraft für Schulsozialarbeit an der Pallotti-Schule ab dem nächsten Schuljahr

Die Schulsozialarbeit an der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg wird neu geregelt. Damit sollen die Schüler, Eltern und Lehrer besser bei alltäglichen Problemen unterstützt werden. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags stimmte zu, dort eine eigene Vollzeitstelle für die Schulsozialarbeit einzurichten.

Die Vinzenz-Pallotti-Schule ist ein sozialpädagogisches Förderzentrum, das im Schuljahr 2019/20 von 235 Schülern besucht wurde. Wie Kreisjugendpfleger Matthias Matuschka berichtete, ist die Schule zuletzt gewachsen und damit auch die Zahl der Schüler, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Das ist mit etwa 60 Schülern ein beachtlicher Teil. Zwar verfügt die Schule auch schon bisher über eine Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit, aber diese Kraft war in jüngster Zeit fast ausschließlich mit den „Hilfen zur Erziehung“, also beispielsweise mit Antragstellungen für Hilfeleistungen beschäftigt. Alltagsberatung und Krisenintervention etwa blieben auf der Strecke.

Damit sich dies wieder ändert, müssen die Anträge auf Hilfen künftig direkt beim Jugendamt in Aichach gestellt werden. Laut Jugendamtsleiter Bernd Rickmann ergibt sich dadurch keine Stellenmehrung, sondern nur eine Aufgabenverlagerung. „Der Kollege kehrt ins Amt zurück und die neue Stelle vor Ort soll in freier Trägerschaft sein“, so Rickmann. Die Kosten dafür dürften bei rund 60000 Euro jährlich liegen. Als Träger soll die „Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land“, ehemals Erziehungs- und Jugendhilfeverbund Aichach-Friedberg (EJV), fungieren.

Mit mehr Fällen und gesetzlichen Veränderungen haben auch zwei Fachbereiche des Jugendamts zu kämpfen, nämlich die Jugendhilfe im Strafverfahren sowie das Pflegekinderwesen. Eine Prüfung hat ergeben, dass beide Bereiche etwa eine halbe Stelle mehr benötigen, was jährliche Gesamtkosten von etwa 70000 Euro zur Folge hätte. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, diese zusätzlichen Stellen für 2021 einzuplanen. (ull)

Themen folgen